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Агент Николича заявил, что тренер точно покинет "Локомотив"

Он ожидает, что до января следующего года он не станет наставником какой-либо команды.

5 октября, 09:37
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Агент главного тренера московского "Локомотива" Деян Йоксимович в беседе с Metaraitings подтвердил информацию о том, что наставник покинет московский клуб в ближайшее время.

"Он точно покинет "Локомотив", но говорить о новом клубе пока рано. Зная Марко, могу сказать, что с вероятностью в 90% до января он не возглавит новый клуб", — отметил Йоксимович.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Локомотива" Марко Николич может покинуть свой пост в ближайшие дни. В таком случае клуб будет вынужден заплатить сербскому наставнику неустойку в размере трёх миллионов евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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