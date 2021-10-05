Агент Николича заявил, что тренер точно покинет "Локомотив"
Он ожидает, что до января следующего года он не станет наставником какой-либо команды.
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Агент главного тренера московского "Локомотива" Деян Йоксимович в беседе с Metaraitings подтвердил информацию о том, что наставник покинет московский клуб в ближайшее время.
"Он точно покинет "Локомотив", но говорить о новом клубе пока рано. Зная Марко, могу сказать, что с вероятностью в 90% до января он не возглавит новый клуб", — отметил Йоксимович.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Локомотива" Марко Николич может покинуть свой пост в ближайшие дни. В таком случае клуб будет вынужден заплатить сербскому наставнику неустойку в размере трёх миллионов евро.
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