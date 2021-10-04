СМИ: Николич покинет пост главного тренера "Локомотива"

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич будет в ближайшее время уволен со своего поста. Об этом сообщает в телеграм-канале журналист Нобель Арустамян.

На прошлой неделе команда уступила римскому "Лацио" в Лиге Европы (0:2). В чемпионате России железнодорожники не могут победить на протяжении трёх туров, сыграв вничью с екатеринбургским "Уралом" (0:0) и подмосковными "Химками" (0:0) и проиграв "Ростову" (1:2).

"Что будет с Николичем? Похоже, судьба уже решена. В ближайшие несколько дней Марко Николич покинет пост главного тренера "Локомотива". Сегодня у Марко состоится встреча с руководством "Локомотива" и РЖД. На ней будет обсуждаться отставка тренера", — заявил Арустамян.