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Футбольный вратарь умер от рака мозга в возрасте 28 лет

Опухоль у спортсмена нашли ещё в 2014 году. Он прервал свою карьеру, но позже смог вернуться. Однако затем случился рецидив.

4 октября, 01:02
<p>Даниэль Леоне. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMjjJUgJF0o/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">danielleone12</a></p>

Даниэль Леоне. Фото © Instagram / danielleone12

Бывший вратарь итальянского футбольного клуба "Реджина" Даниэль Леоне умер от рака в возрасте 28 лет. Об этом сообщил его экс-одноклубник Кристиан Пуджони.

Опухоль мозга нашли у Леоне в 2014 году, в результате чего футболист прервал свою карьеру. Через год он сумел вернуться в спорт, однако в 2017 году случился рецидив. В августе этого года Леоне перенёс очередную операцию.

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"Я всегда ценил твоё упорство и всегда болел за тебя. Каждая твоя победа была моей победой. Затем появились новости, которые ты бы никогда не хотел получать. После четырёх лет борьбы пустота, которую ты оставляешь, огромна. Прекрасный последний полёт, Даниэль Леоне", — написал Пуджони на своей странице в "Фейсбуке".

Помимо "Реджины" Леоне также выступал за итальянские "Понтедеру", "Торрес", "Реджану" и "Катандзаро".

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Ранее стало известно, что чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Роджер Хант скончался в возрасте 83 лет. До 1992 года он являлся лучшим бомбардиром в истории "Ливерпуля", пока его не обошёл Иан Раш.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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