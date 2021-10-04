Футбольный вратарь умер от рака мозга в возрасте 28 лет

Бывший вратарь итальянского футбольного клуба "Реджина" Даниэль Леоне умер от рака в возрасте 28 лет. Об этом сообщил его экс-одноклубник Кристиан Пуджони.

Опухоль мозга нашли у Леоне в 2014 году, в результате чего футболист прервал свою карьеру. Через год он сумел вернуться в спорт, однако в 2017 году случился рецидив. В августе этого года Леоне перенёс очередную операцию.

"Я всегда ценил твоё упорство и всегда болел за тебя. Каждая твоя победа была моей победой. Затем появились новости, которые ты бы никогда не хотел получать. После четырёх лет борьбы пустота, которую ты оставляешь, огромна. Прекрасный последний полёт, Даниэль Леоне", — написал Пуджони на своей странице в "Фейсбуке".

Помимо "Реджины" Леоне также выступал за итальянские "Понтедеру", "Торрес", "Реджану" и "Катандзаро".