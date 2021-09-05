Юный футболист "Ювентуса" Брайан Додьен умер в возрасте 17 лет
В 2015 году у игрока обнаружили рак, однако в 2019-м сообщалось, что он победил заболевание и смог вернуться в футбол.
Фото © Instagram / bryandodien
Футболист юношеской команды итальянского футбольного клуба "Ювентус" Брайан Додьен умер в возрасте 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В 2015 году у Додьена обнаружили рак, тогда француз Поль Погба, который на тот момент выступал за туринцев, посвятил ему гол в матче против "Торино". На футболке французского футболиста, которая находилась под игровой майкой, было написано "Брайан, мы с тобой".
В 2019 году сообщалось, что Додьен победил заболевание и смог вернуться в футбол, а Погба подарил ему свою майку.
Комментариев: 0