Юный футболист "Ювентуса" Брайан Додьен умер в возрасте 17 лет

В 2015 году у Додьена обнаружили рак, тогда француз Поль Погба, который на тот момент выступал за туринцев, посвятил ему гол в матче против "Торино". На футболке французского футболиста, которая находилась под игровой майкой, было написано "Брайан, мы с тобой".