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СК начал проверку из-за смерти 23-летнего футболиста в ходе матча в Калининграде

Трагедия произошла накануне во время игры между любительскими командами. Вратарь скончался прямо на футбольном поле.

29 августа, 08:05
<p>Александр Шишмарёв. Фото © Соцсети</p>

Александр Шишмарёв. Фото © Соцсети

В Калининграде Следственный комитет начал проверку после трагической гибели 23-летнего футболиста любительской команды "Красная звезда" из Советска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, в ходе игры 23-летний вратарь столкнулся с игроком футбольной команды–соперника. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спортсмен умер на футбольном поле", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Ранее Лайф сообщал, что после столкновения с другим игроком у спортсмена мог запасть язык, в результате чего наступила асфиксия.

Трагедия повторилась спустя 20 лет: Голкипер любительской команды в Калининграде погиб в годовщину смерти вратаря ЦСКА Перхуна

Трагедия повторилась спустя 20 лет: Голкипер любительской команды в Калининграде погиб в годовщину смерти вратаря ЦСКА Перхуна

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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