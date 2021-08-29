СК начал проверку из-за смерти 23-летнего футболиста в ходе матча в Калининграде

В Калининграде Следственный комитет начал проверку после трагической гибели 23-летнего футболиста любительской команды "Красная звезда" из Советска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, в ходе игры 23-летний вратарь столкнулся с игроком футбольной команды–соперника. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спортсмен умер на футбольном поле", — говорится в сообщении.