"Спартак" объявил о переходе бельгийского защитника Кофрие

Московский "Спартак" объявил о переходе бельгийского защитника Максимилиано Кофрие, который до этого выступал за клуб "Сент-Трюйден".

В сообщении пресс-службы "Спартака" указывается, что игрок прошёл школу ведущих клубов Бельгии — "Андерлехта" и "Стандарта", а также имеет опыт выступлений за юношескую и молодёжную сборные своей страны.