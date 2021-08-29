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"Спартак" объявил о переходе бельгийского защитника Кофрие

Ранее СМИ писали, что контракт с игроком может быть подписан на четыре года.

29 августа, 07:53
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" объявил о переходе бельгийского защитника Максимилиано Кофрие, который до этого выступал за клуб "Сент-Трюйден".

В сообщении пресс-службы "Спартака" указывается, что игрок прошёл школу ведущих клубов Бельгии — "Андерлехта" и "Стандарта", а также имеет опыт выступлений за юношескую и молодёжную сборные своей страны.

"После успешного прохождения углубленного медицинского обследования Кофрие подписал долгосрочный контракт со "Спартаком". Он будет выступать за красно-белых под 3-м номером", — отмечается на сайте красно-белых.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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