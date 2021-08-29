В Калининграде 28 августа во время тренировочного матча с "Балтикой-М" погиб вратарь команды "Красная звезда" из Советска 23-летний Александр Шишмарёв . Спортсмен получил тяжёлую травму в столкновении с соперником. Родная сестра погибшего рассказала, что брат занимался футболом с 12 лет.

"Мне сказали, что удар пришёлся в область грудной клетки. Саша занимался футболом с 12 лет. Служил в МЧС в Советске. Недавно ему присвоили звание сержанта. Жены у Саши не было, но со своей девушкой Алиной они были вместе четыре года", — поделилась она в беседе с изданием "РБ-спорт".