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"Недавно присвоили звание сержанта": Сестра рассказала о погибшем после столкновения на поле вратаре Шишмарёве

Александру было 23 года. Он занимался футболом с 12 лет, а также служил в МЧС.

29 августа, 05:12
<p>Вратарь Александр Шишмарёв. Фото © ФК "Красная звезда"</p>

Вратарь Александр Шишмарёв. Фото © ФК "Красная звезда"

В Калининграде 28 августа во время тренировочного матча с "Балтикой-М" погиб вратарь команды "Красная звезда" из Советска 23-летний Александр Шишмарёв. Спортсмен получил тяжёлую травму в столкновении с соперником. Родная сестра погибшего рассказала, что брат занимался футболом с 12 лет.

"Мне сказали, что удар пришёлся в область грудной клетки. Саша занимался футболом с 12 лет. Служил в МЧС в Советске. Недавно ему присвоили звание сержанта. Жены у Саши не было, но со своей девушкой Алиной они были вместе четыре года", — поделилась она в беседе с изданием "РБ-спорт".

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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