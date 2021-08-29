"Недавно присвоили звание сержанта": Сестра рассказала о погибшем после столкновения на поле вратаре Шишмарёве
Александру было 23 года. Он занимался футболом с 12 лет, а также служил в МЧС.
Вратарь Александр Шишмарёв. Фото © ФК "Красная звезда"
В Калининграде 28 августа во время тренировочного матча с "Балтикой-М" погиб вратарь команды "Красная звезда" из Советска 23-летний Александр Шишмарёв. Спортсмен получил тяжёлую травму в столкновении с соперником. Родная сестра погибшего рассказала, что брат занимался футболом с 12 лет.
"Мне сказали, что удар пришёлся в область грудной клетки. Саша занимался футболом с 12 лет. Служил в МЧС в Советске. Недавно ему присвоили звание сержанта. Жены у Саши не было, но со своей девушкой Алиной они были вместе четыре года", — поделилась она в беседе с изданием "РБ-спорт".
Запал язык — и задохнулся: Стали известны подробности смерти вратаря любительской команды в Калининграде
Заниматься организацией похорон Александра Шишмарёва будет Калининградская областная федерация футбола.
Комментариев: 0