В Китае будут удалять из соцсетей "очерняющую" экономику страны информацию

Власти Китая будут удалять из социальных сетей финансовую информацию, вредную для экономики страны. Об этом сообщает администрация киберпространства КНР.

Отмечается, что коммерческим сайтам и платформам прикажут удалять подобные публикации. Также под преследование попадут платформы, публикующие сообщения иностранных СМИ, которые ложно интерпретируют внутренние финансовые темы Китая.