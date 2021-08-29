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В Китае будут удалять из соцсетей "очерняющую" экономику страны информацию

Также под преследование попадут платформы, публикующие сообщения иностранных СМИ, которые ложно интерпретируют внутренние финансовые темы КНР.

29 августа, 04:25

Фото © Pixabay

Власти Китая будут удалять из социальных сетей финансовую информацию, вредную для экономики страны. Об этом сообщает администрация киберпространства КНР.

Отмечается, что коммерческим сайтам и платформам прикажут удалять подобные публикации. Также под преследование попадут платформы, публикующие сообщения иностранных СМИ, которые ложно интерпретируют внутренние финансовые темы Китая.

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Ранее в Китае был зафиксирован беспрецедентный рост экономики. Огромный скачок совершила промышленность. Большой прирост также в сфере услуг и сельском хозяйстве.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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