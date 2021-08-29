Врач перечислил народные методы лечения простуды, которые могут сделать только хуже

Традиционно осень считается сезоном простуд. Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, почему гражданам не следует пытаться вылечить недомогание деревенской медициной.

По словам медика, осеннюю простуду многие люди ошибочно считают заболеванием, которое не требует медицинской помощи. Такие граждане пытаются лечиться самостоятельно — с помощью методов народной (деревенской) медицины. Однако некоторые из этих способов не только не лечат, но и могут существенно навредить. В частности, речь идёт о таком популярном методе лечения простуды, как поход в баню.

"В бане и сауне высоченная температура, и она провоцирует отёк очень сильный. Отекают соустья (каналы рядом с носовой полостью. — Прим. Лайфа), и воспаление начинает проявляться ещё сильнее. Когда человек уже чувствует себя плохо и интуитивно понимает, что ему нужно быть в горизонтальном положении, а вместо этого идёт в баню, то ничего хорошего не будет", — отметил Зайцев в интервью радио Sputnik.

По словам отоларинголога, в баню или сауну идти можно, когда человек уже выздоравливает, но не в начале болезни. Также врач объяснил россиянам, почему не нужно вставлять при простуде в ноздри ломтики лука или чеснока.

"В момент простуды развивается отёк слизистой оболочки. При воспалении слизистая раздражена и напряжена отёком, и, когда люди начинают вставлять ломтики чеснока или лука в нос, это очень плохо, неправильно. Из-за этого будет очень сильное раздражение, оно ещё сильнее спровоцирует воспаление и отёк. Для слизистой это будет ожог", — предупредил Зайцев.