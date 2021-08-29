В Сети появились данные о ценах на iPhone 13
Ожидается, что гаджеты будут значительно дороже предыдущих версий.
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Ориентировочные цены всеми ожидаемой новинки от Apple — iPhone 13 — появились в Сети. Об этом сообщает портал IXBT.
По его данным, цена новинки, вероятнее всего, будет значительно выше, чем предыдущих версий. На стоимость повлияла пандемия, из-за которой появился дефицит компонентов. Однако конкретная сумма пока не известна.
Уточняется, что стоимость смартфонов увеличится и за счёт расширения линейки, модели которой будут доступны с одним терабайтом встроенной памяти. Так, самым доступным станет iPhone 13 mini — от 850 долларов (64 Гб) до 1050 долларов (256 Гб). iPhone 13 с таким же объёмом памяти обойдётся в 970–1170 долларов. За iPhone 13 Pro придётся отдать от 1310 (128 Гб) до 2050 (1 ТБ) долларов. Цена на iPhone 13 Pro Max будет варьироваться от 1435 до 2175 долларов.
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