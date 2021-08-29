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Россиянин Гнездилов выиграл золото Паралимпийских игр в толкании ядра с мировым рекордом

Спортсмен толкнул снаряд на 11,16 метра и на сантиметр обошёл представителя Ирана, занявшего второе место.

29 августа, 03:13
<p>Денис Гнездилов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CCaNSwZjHU9/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">denisovili</a></p>

Денис Гнездилов. Фото © Instagram / denisovili

Российский легкоатлет Денис Гнездилов выиграл золотую медаль на Паралимпиаде в Токио в толкании ядра среди спортсменов ростов не более 130 см.

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В шестой попытке 34-летний спортсмен толкнул снаряд на 11,16 метра, установив новый мировой рекорд. Второе место занял Гарра Тнайаш из Ирака (11,15), третье — португалец Мигель Монтейро (10,88). Ещё один россиянин Дмитрий Душкин стал пятым (10,39).

Напомним, в субботу сборная России выиграла 14 медалей на Паралимпийских играх.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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