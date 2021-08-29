Россиянин Гнездилов выиграл золото Паралимпийских игр в толкании ядра с мировым рекордом

Российский легкоатлет Денис Гнездилов выиграл золотую медаль на Паралимпиаде в Токио в толкании ядра среди спортсменов ростов не более 130 см.

В шестой попытке 34-летний спортсмен толкнул снаряд на 11,16 метра, установив новый мировой рекорд. Второе место занял Гарра Тнайаш из Ирака (11,15), третье — португалец Мигель Монтейро (10,88). Ещё один россиянин Дмитрий Душкин стал пятым (10,39).