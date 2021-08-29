Россиянин Гнездилов выиграл золото Паралимпийских игр в толкании ядра с мировым рекордом
Спортсмен толкнул снаряд на 11,16 метра и на сантиметр обошёл представителя Ирана, занявшего второе место.
Денис Гнездилов. Фото © Instagram / denisovili
Российский легкоатлет Денис Гнездилов выиграл золотую медаль на Паралимпиаде в Токио в толкании ядра среди спортсменов ростов не более 130 см.
В шестой попытке 34-летний спортсмен толкнул снаряд на 11,16 метра, установив новый мировой рекорд. Второе место занял Гарра Тнайаш из Ирака (11,15), третье — португалец Мигель Монтейро (10,88). Ещё один россиянин Дмитрий Душкин стал пятым (10,39).
Напомним, в субботу сборная России выиграла 14 медалей на Паралимпийских играх.
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