61-летняя россиянка Пушпашева выиграла бронзу Паралимпиады в Токио

Матч закончился со счётом 11:8, 11:4, 8:11, 11:5 в пользу представительницы КНР. В финале китаянка сыграет с победительницей встречи между Кристиной да Силва Оливейрой (Бразилия) и Ён Су Со (Южная Корея).

Надежде Пушпашевой 61 год, она является самой возрастной среди участников сборной России на Паралимпийских играх в Токио. Спортсменка трижды выигрывала чемпионат Европы и становилась серебряным призёром чемпионата мира. Кроме того, ранее она уже дважды участвовала в Паралимпиадах (Пекин-2008 и Лондон-2012). На Рио-2016 Пушпашева также отобралась, но российские атлеты не участвовали в Играх. В 2020 году теннисистке присвоили звание заслуженного мастера спорта.