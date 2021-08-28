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61-летняя россиянка Пушпашева выиграла бронзу Паралимпиады в Токио

Для теннисистки эти Паралимпийские игры стали уже третьими в жизни.

28 августа, 04:28
<p>Надежда Пушпашева. Фото © <a href="https://www.ittf.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ITTF</a></p>

Надежда Пушпашева. Фото © ITTF

Россиянка Надежда Пушпашева уступила китаянке Цзин Лю в полуфинале паралимпийских соревнований по настольному теннису и стала обладательницей бронзовой медали в классе 2 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Матч закончился со счётом 11:8, 11:4, 8:11, 11:5 в пользу представительницы КНР. В финале китаянка сыграет с победительницей встречи между Кристиной да Силва Оливейрой (Бразилия) и Ён Су Со (Южная Корея).

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Надежде Пушпашевой 61 год, она является самой возрастной среди участников сборной России на Паралимпийских играх в Токио. Спортсменка трижды выигрывала чемпионат Европы и становилась серебряным призёром чемпионата мира. Кроме того, ранее она уже дважды участвовала в Паралимпиадах (Пекин-2008 и Лондон-2012). На Рио-2016 Пушпашева также отобралась, но российские атлеты не участвовали в Играх. В 2020 году теннисистке присвоили звание заслуженного мастера спорта.

Ранее десятое золото сборной России на Паралимпиаде в Токио принёс бегун Александр Яремчук, он стал победителем на дистанции 1500 метров. А на дистанции 5000 метров бронзу завоевал Александр Костин.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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