"Не смотрите ей в глаза": В Токио неделю не могут поймать агрессивную обезьяну, которая держит в страхе полгорода
Жителям рекомендуют закрывать окна и балконы, чтобы агрессивный примат случайно не ворвался к ним в дом.
В Токио неделю не могут поймать агрессивную обезьяну, которая держит в страхе полгорода. Видео © The Mainichi
Жителей Токио предупредили о том, что по городу разгуливает обезьяна, которую не могут поймать уже неделю. Об этом сообщает портал The Mainichi.
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По данным издания, местные власти призвали горожан быть осторожными и не приближаться к животному. Жителям рекомендуют закрывать окна и балконы, чтобы агрессивный примат случайно не ворвался к ним в дом. Также распространено предупреждение в начальных и средних школах, родителей просят проявлять осторожность. Японцев призывают не приближаться к обезьяне, не кормить её и не вступать с ней в зрительный контакт. Неуловимая агрессивная обезьяна уже неделю ускользает от сотрудников полиции по крышам многоэтажек и проводам.
Ранее сообщалось, что медведь напал на четырёх человек и проник на военную авиабазу в Японии.
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