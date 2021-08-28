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"Не смотрите ей в глаза": В Токио неделю не могут поймать агрессивную обезьяну, которая держит в страхе полгорода

Жителям рекомендуют закрывать окна и балконы, чтобы агрессивный примат случайно не ворвался к ним в дом.

28 августа, 04:03

В Токио неделю не могут поймать агрессивную обезьяну, которая держит в страхе полгорода. Видео © The Mainichi

Жителей Токио предупредили о том, что по городу разгуливает обезьяна, которую не могут поймать уже неделю. Об этом сообщает портал The Mainichi.

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По данным издания, местные власти призвали горожан быть осторожными и не приближаться к животному. Жителям рекомендуют закрывать окна и балконы, чтобы агрессивный примат случайно не ворвался к ним в дом. Также распространено предупреждение в начальных и средних школах, родителей просят проявлять осторожность. Японцев призывают не приближаться к обезьяне, не кормить её и не вступать с ней в зрительный контакт. Неуловимая агрессивная обезьяна уже неделю ускользает от сотрудников полиции по крышам многоэтажек и проводам.

Ранее сообщалось, что медведь напал на четырёх человек и проник на военную авиабазу в Японии.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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