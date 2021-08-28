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Девушка и двое парней насмерть разбились в ДТП в Новосибирске

Автомобиль, в котором они находились, врезался в бетонное ограждение. Ещё один человек выжил и был госпитализирован.

28 августа, 03:13

Три человека погибли в ДТП в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

  • Фото © ГУ МВД по Новосибирской области
    Фото © ГУ МВД по Новосибирской области
  • Фото © ГУ МВД по Новосибирской области
    Фото © ГУ МВД по Новосибирской области
  • Фото © ГУ МВД по Новосибирской области
    Фото © ГУ МВД по Новосибирской области
  • Фото © ГУ МВД по Новосибирской области
    Фото © ГУ МВД по Новосибирской области
  • Фото © ГУ МВД по Новосибирской области
    Фото © ГУ МВД по Новосибирской области

Фото © ГУ МВД по Новосибирской области

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Авария произошла около 05:30 по местному времени (01:30 мск). Автомобиль ВАЗ-2114 наехал на бетонное ограждение на проспекте Дзержинского.

"В результате дорожно-транспортного происшествия двое неустановленных мужчин возрастом около 20 лет и одна неустановленная девушка возрастом около 17 лет, находившиеся в автомобиле, получили травмы, несовместимые с жизнью", — рассказали в региональном ГУ МВД РФ.

В Новосибирске семь человек пострадали в аварии с автобусом

В Новосибирске семь человек пострадали в аварии с автобусом

Ещё один молодой человек, которому также около 20 лет, госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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