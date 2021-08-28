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Посольство США предупредило о радикалах на гей-парадах на Украине

Дипломаты посоветовали американцам избегать демонстраций и быть внимательными к своему окружению.

28 августа, 02:57
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Посольство США на Украине призвало американцев, находящихся на территории Незалежной, соблюдать осторожность во время проведения в ряде украинских городов ЛГБТ-прайдов (от англ. pride — "гордость"). В частности, мероприятия пройдут 28 августа в Одессе, 12 сентября в Харькове и 19 сентября в Киеве. Об этом сказано на официальном сайте диппредставительства.

В посольстве отметили, что существует угроза насилия на гей-парадах со стороны экстремистов. Дипломаты подчеркнули, что ранее радикалы "препятствовали проведению прайдов на Украине посредством контрдемонстраций и физических нападений".

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"Избегайте толп и демонстраций. Проявляйте осторожность вблизи больших собраний или акций протеста. Будьте внимательны к своему окружению. Следите за обновлениями в местных средствах массовой информации", — посоветовали американцам в посольстве.

Ранее украинские радикалы неоднократно нападали на представителей ЛГБТ. Так, в июле этого года они атаковали ЛГБТ-активистов во время протестного рейва у Офиса президента Украины, а в июне вышли на митинг против "гендерной диктатуры" и принятия закона, который предусматривает наказание за предвзятое отношение к сексуальным меньшинствам.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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