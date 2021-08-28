Посольство США предупредило о радикалах на гей-парадах на Украине

Посольство США на Украине призвало американцев, находящихся на территории Незалежной, соблюдать осторожность во время проведения в ряде украинских городов ЛГБТ-прайдов (от англ. pride — "гордость"). В частности, мероприятия пройдут 28 августа в Одессе, 12 сентября в Харькове и 19 сентября в Киеве. Об этом сказано на официальном сайте диппредставительства.

В посольстве отметили, что существует угроза насилия на гей-парадах со стороны экстремистов. Дипломаты подчеркнули, что ранее радикалы "препятствовали проведению прайдов на Украине посредством контрдемонстраций и физических нападений".

"Избегайте толп и демонстраций. Проявляйте осторожность вблизи больших собраний или акций протеста. Будьте внимательны к своему окружению. Следите за обновлениями в местных средствах массовой информации", — посоветовали американцам в посольстве.