Посольство США предупредило о радикалах на гей-парадах на Украине
Дипломаты посоветовали американцам избегать демонстраций и быть внимательными к своему окружению.
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Посольство США на Украине призвало американцев, находящихся на территории Незалежной, соблюдать осторожность во время проведения в ряде украинских городов ЛГБТ-прайдов (от англ. pride — "гордость"). В частности, мероприятия пройдут 28 августа в Одессе, 12 сентября в Харькове и 19 сентября в Киеве. Об этом сказано на официальном сайте диппредставительства.
В посольстве отметили, что существует угроза насилия на гей-парадах со стороны экстремистов. Дипломаты подчеркнули, что ранее радикалы "препятствовали проведению прайдов на Украине посредством контрдемонстраций и физических нападений".
"Избегайте толп и демонстраций. Проявляйте осторожность вблизи больших собраний или акций протеста. Будьте внимательны к своему окружению. Следите за обновлениями в местных средствах массовой информации", — посоветовали американцам в посольстве.
Ранее украинские радикалы неоднократно нападали на представителей ЛГБТ. Так, в июле этого года они атаковали ЛГБТ-активистов во время протестного рейва у Офиса президента Украины, а в июне вышли на митинг против "гендерной диктатуры" и принятия закона, который предусматривает наказание за предвзятое отношение к сексуальным меньшинствам.
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