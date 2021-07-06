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Украинский певец Melovin совершил каминг-аут и поцеловался с мужчиной прямо на сцене

А до этого артист поцеловался с моделью-лесбиянкой. Но в прямой эфир эти кадры не попали.

6 июля, 01:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/melovin_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">melovin_official</a></p>

Фото © Instagram / melovin_official

Украинский певец Melovin во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве прямо на сцене поцеловал сначала девушку, модель Маргариту Верховцеву (она лесбиянка), а потом и мужчину. При этом артист поднял флаг ЛГБТ, а позже в "Инстаграме" сообщил, что это был его официальный каминг-аут.

"Мой официальный каминг-аут, который состоялся со сцены, был вырезан из прямого эфира М1. Моё видео до сих пор не загружают на "Ютуб". И всё потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу", — написал исполнитель.

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Melovin добавил, что не хотел бы жить в стране, где борьба за свои права и свободы подпадает под цензуру.

Ранее певица Гречка совершила каминг-аут и рассказала о расставании с девушкой. Также каминг-аут сделала Алёна Водонаева, признавшись в сексуальном влечении к женщинам.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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