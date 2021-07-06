Украинский певец Melovin совершил каминг-аут и поцеловался с мужчиной прямо на сцене
А до этого артист поцеловался с моделью-лесбиянкой. Но в прямой эфир эти кадры не попали.
Фото © Instagram / melovin_official
Украинский певец Melovin во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве прямо на сцене поцеловал сначала девушку, модель Маргариту Верховцеву (она лесбиянка), а потом и мужчину. При этом артист поднял флаг ЛГБТ, а позже в "Инстаграме" сообщил, что это был его официальный каминг-аут.
"Мой официальный каминг-аут, который состоялся со сцены, был вырезан из прямого эфира М1. Моё видео до сих пор не загружают на "Ютуб". И всё потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу", — написал исполнитель.
Melovin добавил, что не хотел бы жить в стране, где борьба за свои права и свободы подпадает под цензуру.
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