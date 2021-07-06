Украинский певец Melovin совершил каминг-аут и поцеловался с мужчиной прямо на сцене

Украинский певец Melovin во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве прямо на сцене поцеловал сначала девушку, модель Маргариту Верховцеву (она лесбиянка), а потом и мужчину. При этом артист поднял флаг ЛГБТ, а позже в "Инстаграме" сообщил, что это был его официальный каминг-аут.

"Мой официальный каминг-аут, который состоялся со сцены, был вырезан из прямого эфира М1. Моё видео до сих пор не загружают на "Ютуб". И всё потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу", — написал исполнитель.