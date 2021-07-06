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В Саратове мужчина представился депутатом и напал на врача в больнице

Пострадавшему терапевту медицинскую помощь оказали коллеги, сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

6 июля, 01:11

Фото © Pixabay

В Саратове мужчина представился депутатом и напал на врача городской клинической больницы № 6. Об этом медучреждение сообщило в "Инстаграме".

В ночь на понедельник в приёмное отделение больницы на скорой помощи привезли пациента после отдыха на даче, его сопровождал "молодой мужчина с явными признаками неадекватного состояния".

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"Мужчина представлялся "депутатом города Энгельса Владовичем", ругался с медицинским персоналом, оскорблял врачей. Терапевт, дежурившая на ночной смене в больнице, попыталась успокоить пациента. В ответ мужчина напал на врача. Сотрудникам больницы удалось защитить коллегу и вызвать ГБР", — говорится в сообщении.

Пострадавшему терапевту медицинскую помощь оказали коллеги по больнице, и сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента. Известно, что действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения в больнице.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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