В Саратове мужчина представился депутатом и напал на врача в больнице

В Саратове мужчина представился депутатом и напал на врача городской клинической больницы № 6. Об этом медучреждение сообщило в "Инстаграме".

В ночь на понедельник в приёмное отделение больницы на скорой помощи привезли пациента после отдыха на даче, его сопровождал "молодой мужчина с явными признаками неадекватного состояния".

"Мужчина представлялся "депутатом города Энгельса Владовичем", ругался с медицинским персоналом, оскорблял врачей. Терапевт, дежурившая на ночной смене в больнице, попыталась успокоить пациента. В ответ мужчина напал на врача. Сотрудникам больницы удалось защитить коллегу и вызвать ГБР", — говорится в сообщении.

Пострадавшему терапевту медицинскую помощь оказали коллеги по больнице, и сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента. Известно, что действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения в больнице.