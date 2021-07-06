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Четыре человека оказались в ловушке в своём доме из-за потопа на Кубани

В настоящее время сотрудники МЧС налаживают верёвочную переправу для спасения людей.

6 июля, 00:34

Двое детей и двое взрослых оказались в ловушке в собственном доме из-за потопа на Кубани. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В селе Фанагорийское Краснодарского края двое детей и двое взрослых оказались в ловушке в собственном доме во время потопа. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Отмечается, что река Кавярзе вышла из берегов и затопила округа. Здание с людьми внутри накренилось и может не выдержать сильного потока воды. В настоящее время сотрудники МЧС налаживают верёвочную переправу для спасения людей.

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Напомним, ранее на Краснодарский край обрушился ураган. В результате в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. При этом в Анапе погиб ребёнок и двое пытавшихся его спасти взрослых. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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