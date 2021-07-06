НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МЧС сообщили о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления

В ликвидации последствий непогоды задействовано 742 человека и 329 единиц техники.

5 июля, 22:37

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В МЧС сообщили о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления. Видео © t.me/mchs_official

МЧС проинформировало о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления, вызванного обильными ливнями, прошедшими 4 и 5 июля.

"В Сочи силы МЧС России по Краснодарскому краю черноморского и азовского побережья переведены в режим чрезвычайной ситуации. На данный момент ситуация в Сочи стабилизировалась. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

На Кубани затопило посёлок Джубга, сирены гудят даже ночью

На Кубани затопило посёлок Джубга, сирены гудят даже ночью

Уточняется, что для устранения последствий привлечена группировка сил и средств численностью 742 человека и 329 единиц техники.

Сель сошёл на федеральной трассе под Туапсе

Сель сошёл на федеральной трассе под Туапсе

Напомним, ранее на Сочи обрушился ураган, в результате погиб один человек — мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. При этом в Анапе погиб ребёнок и двое пытавшихся его спасти взрослых. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1