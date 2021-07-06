В МЧС сообщили о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления
В ликвидации последствий непогоды задействовано 742 человека и 329 единиц техники.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
В МЧС сообщили о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления. Видео © t.me/mchs_official
МЧС проинформировало о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления, вызванного обильными ливнями, прошедшими 4 и 5 июля.
"В Сочи силы МЧС России по Краснодарскому краю черноморского и азовского побережья переведены в режим чрезвычайной ситуации. На данный момент ситуация в Сочи стабилизировалась. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Уточняется, что для устранения последствий привлечена группировка сил и средств численностью 742 человека и 329 единиц техники.
Напомним, ранее на Сочи обрушился ураган, в результате погиб один человек — мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. При этом в Анапе погиб ребёнок и двое пытавшихся его спасти взрослых. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС.
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