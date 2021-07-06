В МЧС сообщили о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления. Видео © t.me/ mchs_official

МЧС проинформировало о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления, вызванного обильными ливнями, прошедшими 4 и 5 июля.

"В Сочи силы МЧС России по Краснодарскому краю черноморского и азовского побережья переведены в режим чрезвычайной ситуации. На данный момент ситуация в Сочи стабилизировалась. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.