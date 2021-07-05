Силы МЧС в Сочи переведены в режим ЧС из-за наводнения. Видео © Telegram-канал "Сочи № 1"

Все подразделения МЧС на территории Сочи переведены в режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейшего наводнения, случившегося 5 июля. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по Краснодарскому краю.

"В Главном управлении организована работа межведомственного оперативного штаба, все подразделения на территории Сочи приведены в режим ЧС, работают оперативные и мониторинговые группы", — сказано в сообщении.

На кадрах, которые местные жители публикуют в соцсетях, видны сильные потоки воды из реки Кудепсты, вышедшей из берегов. Горожанам с низкими домами буквально руками приходится сдерживать окна, чтобы их не выбило. Добираться по своим делам приходится вплавь. По словам мэра города Алексея Копайгородского, помимо Кудепсты уровень поднялся в реках Мацеста, Хоста, Херота, Мзымта и Псоу. Многие улицы города подтоплены, вода стоит в подвале и технических помещениях первого этажа городской больницы № 3 в Хосте. А в районе торгового центра "Александрия" дежурная бригада спасла человека, упавшего в реку.

В готовности находится вся откачивающая техника, в боевые расчёты введена резервная техника. Фиксируются также падения деревьев, частично была повреждена кровля многоквартирного дома. Ситуация находится на особом контроле.

Источник Лайфа в экстренных службах сообщил, что больницы города находятся под особым вниманием. На данный момент поступило порядка 35 звонков от местных жителей. Наиболее пострадавшие районы — Молдовка, Тихая улица, Адлер, Хостинский район, посёлок Кудепста. Федеральная дорога на грани затопления. Среди людей о пострадавших информации не поступало.