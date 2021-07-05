Умер режиссёр Владимир Меньшов
Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
На 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Об этом сообщает "Мосфильм".
"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", — говорится в сообщении.
Дату и время прощания с режиссёром сообщат позже.
Владимир Меньшов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской и премии Американской киноакадемии "Оскар". Среди самых известных его режиссёрских работ — "Москва слезам не верит" (за которую Меньшов и получил "Оскар"), "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Китайскій сервизъ".
А ранее от коронавируса умерла российская актриса театра и кино Наталья Смирнова. Она известна по ролям в кинокартинах "Счастливы вместе", "Дочки-матери", "След", "Маргоша", "Каменская", "Склифосовский".
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