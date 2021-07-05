В России спрогнозировали рост цен на лекарства

Лекарства к концу 2021 года подорожают минимум на 8%, рост цен превысит инфляцию. Об этом со ссылкой на исследование Промсвязьбанка сообщает "Коммерсант".

Причинами этого станут снижающийся курс рубля и рост цен на сырьё, ввозимое из-за границы. По данным аналитиков, фармацевтическая отрасль всё ещё сильно зависима от импортного рынка, что может привести к нехватке некоторых дорогих базовых медикаментов, ведь производителям станет невыгодно их приобретать из-за роста издержек на субстанции. Ещё одной проблемой может стать кратный рост цен на контейнерные перевозки сырья в пандемию.

Как уточнили в Росстате, схожая ситуация наблюдалась в прошлом году, когда цены на лекарства выросли на 9,8% при подъёме стоимости потребительских товаров на 4,9%. При этом эксперты считают, что приведённые прогнозы даже оптимистичны, ведь только за январь – май 2021 года цены выросли уже на 7,9%. Власти в этом году рассчитывают на темпы инфляции около 5%.