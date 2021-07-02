Финансисты спрогнозировали, как вырастут цены в России в июле

Годовая инфляция в России в июле составит 6,4%. Об этом свидетельствует консенсус-прогноз на основе опроса аналитиков.

Согласно данным РИА "Новости", которые и составили этот прогноз, повышение цен объясняется пандемией и изменениями на мировых рынках: повышаются транспортные расходы, раздувается денежная масса банками. Самый негативный прогноз даёт директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он уверен, что годовая инфляция в июле достигнет 6,6%.

Но есть и оптимисты. Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антон Табах говорит, что инфляция может замедлиться и составит 5,9% годовых. Это произойдёт за счёт укрепления рубля, отмечает аналитик.

Не ждать привычного сезонного снижения цен призывает сразу несколько экспертов. Они уверены, что свою роль в этом вопросе сыграет новая волна коронавируса в стране и погодные условия, которые неблагоприятно отразятся на экономике.

В целом, согласно общим результатам проведённого опроса, большинство аналитиков уверены, что инфляция превысит 6%.