Финансисты спрогнозировали, как вырастут цены в России в июле
В том, что подорожание будет, они единодушны, а вот в конкретных значениях мнения расходятся.
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Годовая инфляция в России в июле составит 6,4%. Об этом свидетельствует консенсус-прогноз на основе опроса аналитиков.
Согласно данным РИА "Новости", которые и составили этот прогноз, повышение цен объясняется пандемией и изменениями на мировых рынках: повышаются транспортные расходы, раздувается денежная масса банками. Самый негативный прогноз даёт директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он уверен, что годовая инфляция в июле достигнет 6,6%.
Но есть и оптимисты. Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антон Табах говорит, что инфляция может замедлиться и составит 5,9% годовых. Это произойдёт за счёт укрепления рубля, отмечает аналитик.
Не ждать привычного сезонного снижения цен призывает сразу несколько экспертов. Они уверены, что свою роль в этом вопросе сыграет новая волна коронавируса в стране и погодные условия, которые неблагоприятно отразятся на экономике.
В целом, согласно общим результатам проведённого опроса, большинство аналитиков уверены, что инфляция превысит 6%.
Напомним, с 1 июля в России подняли тарифы на коммунальные услуги. Это произошло по схеме "инфляция минус", когда индексация тарифов на ЖКУ не должна превышать величину инфляции.
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