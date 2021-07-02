Главной причиной преждевременного старения является нехватка движения. Об этом сообщила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, рассказывая о безопасных нагрузках после инфаркта.

"Самый главный убийца — это мягкий любимый диван, а не озоновые дыры, ГМО и прочее. Отсутствие движения убивает нас гораздо быстрее, чем какие-то внешние неприятности, на которые мы, кстати, не можем повлиять. А вот на уровень своей физической активности как раз можем", — заявила Кореневич в эфире своего ютуб-канала.

Врач рассказала, что перенёсшим инфаркт можно прибегать к физическим нагрузкам спустя два-три месяца после приступа. Но предварительно всё же необходимо обязательно проконсультироваться со своим кардиологом.

"Подбирайте тот вид нагрузок, который вам приятен, при котором вы себя не будете преодолевать, заставлять. Не призываю посещать дорогие спортзалы, достаточно обычной ходьбы", — отметила кардиолог.