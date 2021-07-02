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В Белом доме раскрыли, сколько зарабатывает Псаки

Доход популярной в России американской чиновницы оказался почти в два раза выше средней зарплаты в администрации Байдена.

2 июля, 04:32
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PopCrave" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pop Crave</a></p>

Фото © Twitter / Pop Crave

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оказалась среди тех сотрудников администрации, кто получает максимальную заработную плату. Такой высокий доход лишь у двух десятков сотрудников.

Как пишет Bloomberg, речь идёт о 180 тысячах долларов США, что составляет примерно 15 тысяч в месяц (около 1,2 миллиона в рублёвом эквиваленте). Столько же получают глава администрации Рон Клейн и старший советник президента Нира Танден.

Отмечается, что сотрудникам, занимающим должности младшего звена, ежегодно выплачивается по 48 тысяч долларов. Самые маленькие зарплаты у экономиста Белого дома Джина Сперлинга и координатора по реагированию на коронавирус Джеффа Зиентса — они получают по 36 тысяч долларов в год.

Средняя заработная плата у женщин в Белом доме — 93 752 доллара, а у мужчин — 94 639 долларов в год. Уточняется, что доля женщин среди сотрудников Белого дома составляет около 60 процентов.

"Пятница! Тяжело!": Псаки с трудом произнесла фамилию американского политика

"Пятница! Тяжело!": Псаки с трудом произнесла фамилию американского политика

Отметим, что Джен Псаки довольно популярна в России, главным образом за счёт своих оговорок и ошибок во время общения с журналистами. Так, недавно она дважды оконфузилась, произнося титул Елизаветы II.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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