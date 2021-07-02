В Белом доме раскрыли, сколько зарабатывает Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оказалась среди тех сотрудников администрации, кто получает максимальную заработную плату. Такой высокий доход лишь у двух десятков сотрудников.

Как пишет Bloomberg, речь идёт о 180 тысячах долларов США, что составляет примерно 15 тысяч в месяц (около 1,2 миллиона в рублёвом эквиваленте). Столько же получают глава администрации Рон Клейн и старший советник президента Нира Танден.

Отмечается, что сотрудникам, занимающим должности младшего звена, ежегодно выплачивается по 48 тысяч долларов. Самые маленькие зарплаты у экономиста Белого дома Джина Сперлинга и координатора по реагированию на коронавирус Джеффа Зиентса — они получают по 36 тысяч долларов в год.

Средняя заработная плата у женщин в Белом доме — 93 752 доллара, а у мужчин — 94 639 долларов в год. Уточняется, что доля женщин среди сотрудников Белого дома составляет около 60 процентов.