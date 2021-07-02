Милонов предложил удлинять отпуск вакцинированных от ковида

Депутат считает, что это станет дополнительным стимулом для граждан, повысит темпы прививочной кампании.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил давать дополнительные дни оплачиваемого отпуска тем россиянам, кто прошёл курс вакцинации от коронавируса. Такое обращение он направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Как сообщает RT, Милонов отмечает необходимость "повышения темпов вакцинации среди всех слоёв населения". Прививочную кампанию он называет действенной мерой, которая позволит "скорее преодолеть все негативные последствия пандемии".

"В данной связи предлагаю Вам оценить идею предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска для тех граждан, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации. Данная мера позволит ускорить темпы добровольной вакцинации, а также станет дополнительным стимулом для граждан", — пишет депутат.