Суд впервые забрал у россиянина-должника единственное жильё
Юристы уверены, что в будущем такая практика может коснуться и других граждан.
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У признанного банкротом жителя Екатеринбурга изъяли и продали с торгов единственную квартиру — пятикомнатную площадью 147,3 квадрата. Борьба между банком и должником длилась около трёх лет, его жильё уже продано на торгах. Сумма долга составляла свыше 21 миллиона рублей.
Как пишет "Коммерсант", взамен двухуровневой квартиры должнику предоставили другую, которая в пять раз меньше. Издание обращает внимание на тот факт, что подобная практика ранее не применялась судами. Юристы уже уверены, что эта история может стать началом восполнения пробелов в законодательстве и "уходом от неоправданно высокой защиты должника".
"Дело Поторочина выглядит первой ласточкой, за которой должны полететь стаи со всех уголков страны", — уверены юристы.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о новом законе, защищающем минимальный доход россиян от списания за долги. К главе государства с просьбой о помощи обратилась уборщица из Ярославля. На руках у женщины, зарплата которой составляет 12 700 рублей, после выплаты кредита остаётся 1500 рублей.
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