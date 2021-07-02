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Суд впервые забрал у россиянина-должника единственное жильё

Юристы уверены, что в будущем такая практика может коснуться и других граждан.

2 июля, 03:41
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<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

У признанного банкротом жителя Екатеринбурга изъяли и продали с торгов единственную квартиру — пятикомнатную площадью 147,3 квадрата. Борьба между банком и должником длилась около трёх лет, его жильё уже продано на торгах. Сумма долга составляла свыше 21 миллиона рублей.

Как пишет "Коммерсант", взамен двухуровневой квартиры должнику предоставили другую, которая в пять раз меньше. Издание обращает внимание на тот факт, что подобная практика ранее не применялась судами. Юристы уже уверены, что эта история может стать началом восполнения пробелов в законодательстве и "уходом от неоправданно высокой защиты должника".

"Дело Поторочина выглядит первой ласточкой, за которой должны полететь стаи со всех уголков страны", — уверены юристы.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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