Суд впервые забрал у россиянина-должника единственное жильё

У признанного банкротом жителя Екатеринбурга изъяли и продали с торгов единственную квартиру — пятикомнатную площадью 147,3 квадрата. Борьба между банком и должником длилась около трёх лет, его жильё уже продано на торгах. Сумма долга составляла свыше 21 миллиона рублей.

Как пишет "Коммерсант", взамен двухуровневой квартиры должнику предоставили другую, которая в пять раз меньше. Издание обращает внимание на тот факт, что подобная практика ранее не применялась судами. Юристы уже уверены, что эта история может стать началом восполнения пробелов в законодательстве и "уходом от неоправданно высокой защиты должника".

"Дело Поторочина выглядит первой ласточкой, за которой должны полететь стаи со всех уголков страны", — уверены юристы.