Путин рассказал о новом законе, защищающем минимальный доход россиян от списания за долги

Российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии затронул тему кредитов. К президенту обратилась жительница Ярославля, которая рассказала, что работает уборщицей и получает зарплату в размере 12 700 рублей. На руках у женщины после выплаты кредита остаётся 1500 рублей. Россиянка попросила Путина помочь с кредитами, "которые люди берут от безысходности". Президент в свою очередь напомнил о подписанном накануне законе о защите минимального дохода россиян от списания за долги.

"Не может ниже определённого предела, ниже прожиточного минимума, если человек остаётся с суммой ниже этого предела, не могут с него сниматься деньги, в том числе и по кредиту. Я думаю, что это элемент защиты, которым воспользуются и люди, находящиеся в вашем положении. <...> Повторяю ещё раз, набор поддержки семей с детьми у нас достаточно большой. Это очень важная вещь, то, что я сейчас сказал. Несмотря на кредиты, банк не имеет права снимать деньги в счёт этих кредитов, если у человека остаётся сумма на жизнь меньше прожиточного минимума", — сказал глава государства.