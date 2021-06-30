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Путин рассказал о новом законе, защищающем минимальный доход россиян от списания за долги

К президенту с просьбой о помощи обратилась уборщица из Ярославля. На руках у женщины, зарплата которой составляет 12 700 рублей, после выплаты кредита остаётся 1500 рублей.

30 июня, 10:54

Фото © LIFE

Владимир Путин рассказал о новом законе, защищающем минимальный доход россиян от списания за долги. Видео © LIFE

Российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии затронул тему кредитов. К президенту обратилась жительница Ярославля, которая рассказала, что работает уборщицей и получает зарплату в размере 12 700 рублей. На руках у женщины после выплаты кредита остаётся 1500 рублей. Россиянка попросила Путина помочь с кредитами, "которые люди берут от безысходности". Президент в свою очередь напомнил о подписанном накануне законе о защите минимального дохода россиян от списания за долги.

"Не может ниже определённого предела, ниже прожиточного минимума, если человек остаётся с суммой ниже этого предела, не могут с него сниматься деньги, в том числе и по кредиту. Я думаю, что это элемент защиты, которым воспользуются и люди, находящиеся в вашем положении. <...> Повторяю ещё раз, набор поддержки семей с детьми у нас достаточно большой. Это очень важная вещь, то, что я сейчас сказал. Несмотря на кредиты, банк не имеет права снимать деньги в счёт этих кредитов, если у человека остаётся сумма на жизнь меньше прожиточного минимума", — сказал глава государства.

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Напомним, 29 июня Владимир Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги. Новые правила призваны защитить эту сумму от взыскания. Чтобы осуществить это, заработная плата и иные доходы, равные российскому прожиточному минимуму трудоспособного населения (12 702 рубля — по данным 2021 года), включаются в перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание по исполнительным документам. Кроме того, должники имеют право обратиться в Федеральную службу судебных приставов и отметить счёт, с которого нельзя списывать средства.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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