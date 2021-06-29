Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги

Президент России Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода должников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила призваны защитить эту сумму от взыскания. Чтобы осуществить это, заработная плата и иные доходы, равные российскому прожиточному минимуму трудоспособного населения (12 702 рубля по данным 2021 года), включаются в перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание по исполнительным документам.

Кроме того, должники получают право обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и отметить счёт, с которого нельзя списывать средства. При этом если региональный показатель превышает общероссийский, то в расчёт берётся именно он.