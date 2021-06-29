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Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги

Должники имеют право обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и отметить счёт, с которого нельзя списывать средства.

29 июня, 20:13

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода должников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила призваны защитить эту сумму от взыскания. Чтобы осуществить это, заработная плата и иные доходы, равные российскому прожиточному минимуму трудоспособного населения (12 702 рубля по данным 2021 года), включаются в перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание по исполнительным документам.

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Кроме того, должники получают право обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и отметить счёт, с которого нельзя списывать средства. При этом если региональный показатель превышает общероссийский, то в расчёт берётся именно он.

Однако закон не распространяется на взыскание возмещения вреда, причинённого здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причинённого преступлением, и алиментов. Также новые правила позволяют обратиться в суд при наличии иждивенцев с заявлением о сохранении зарплаты и других доходов в размере выше прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России или субъекту РФ.

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Напомним, Путин в марте по итогам встречи с лидерами думских фракций рекомендовал подготовить и принять поправки, которые защитили бы от списания по долгам минимальный доход граждан. 23 июня Совет Федерации одобрил этот закон.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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