Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги
Должники имеют право обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и отметить счёт, с которого нельзя списывать средства.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода должников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новые правила призваны защитить эту сумму от взыскания. Чтобы осуществить это, заработная плата и иные доходы, равные российскому прожиточному минимуму трудоспособного населения (12 702 рубля по данным 2021 года), включаются в перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание по исполнительным документам.
Кроме того, должники получают право обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и отметить счёт, с которого нельзя списывать средства. При этом если региональный показатель превышает общероссийский, то в расчёт берётся именно он.
Однако закон не распространяется на взыскание возмещения вреда, причинённого здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причинённого преступлением, и алиментов. Также новые правила позволяют обратиться в суд при наличии иждивенцев с заявлением о сохранении зарплаты и других доходов в размере выше прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России или субъекту РФ.
Напомним, Путин в марте по итогам встречи с лидерами думских фракций рекомендовал подготовить и принять поправки, которые защитили бы от списания по долгам минимальный доход граждан. 23 июня Совет Федерации одобрил этот закон.
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