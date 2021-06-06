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Кудрин спрогнозировал введение в странах базового дохода в будущем

По мнению председателя Счётной палаты, минимальный объём благ, связанных со здравоохранением и образованием, будет обеспечиваться безусловно. Однако эти средства будут недостаточными для полноценной жизни.

6 июня, 00:07
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин полагает, что страны мира в будущем придут к введению гарантированного минимального базового дохода. Своё мнение он высказал в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В перспективе в будущем — я думаю, что такой минимальный гарантированный доход (его ещё называют безусловный, базовый доход в мире)... что в конечном счёте страны придут к этому", — заявил Кудрин в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению председателя Счётной палаты, минимальный объём благ, связанных со здравоохранением и образованием, будет обеспечиваться безусловно. Однако эти средства будут недостаточными для полноценной жизни.

2,5 или 30 тыс. рублей. Каким будет гарантированный базовый доход в России

2,5 или 30 тыс. рублей. Каким будет гарантированный базовый доход в России

Ранее Кудрин назвал альтернативы доллару для хранения активов Фонда национального благосостояния. Вместе с тем он подчеркнул, что отказ от американской валюты для хранения резервов государства не отменяет расчёты в долларах США в стране. Также глава Счётной палаты объяснил, как победить бедность в России за три-четыре года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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