Кудрин спрогнозировал введение в странах базового дохода в будущем
По мнению председателя Счётной палаты, минимальный объём благ, связанных со здравоохранением и образованием, будет обеспечиваться безусловно. Однако эти средства будут недостаточными для полноценной жизни.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин полагает, что страны мира в будущем придут к введению гарантированного минимального базового дохода. Своё мнение он высказал в рамках Петербургского международного экономического форума.
"В перспективе в будущем — я думаю, что такой минимальный гарантированный доход (его ещё называют безусловный, базовый доход в мире)... что в конечном счёте страны придут к этому", — заявил Кудрин в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению председателя Счётной палаты, минимальный объём благ, связанных со здравоохранением и образованием, будет обеспечиваться безусловно. Однако эти средства будут недостаточными для полноценной жизни.
Ранее Кудрин назвал альтернативы доллару для хранения активов Фонда национального благосостояния. Вместе с тем он подчеркнул, что отказ от американской валюты для хранения резервов государства не отменяет расчёты в долларах США в стране. Также глава Счётной палаты объяснил, как победить бедность в России за три-четыре года.
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