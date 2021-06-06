Кудрин спрогнозировал введение в странах базового дохода в будущем

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин полагает, что страны мира в будущем придут к введению гарантированного минимального базового дохода. Своё мнение он высказал в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В перспективе в будущем — я думаю, что такой минимальный гарантированный доход (его ещё называют безусловный, базовый доход в мире)... что в конечном счёте страны придут к этому", — заявил Кудрин в эфире телеканала "Россия 24".