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"Пролежни превратились в язвы": Изуродованная болезнью экс-жена Аршавина рассказала о проблемах с ногами

Алиса Казьмина выложила в "Инстаграме" видео, на котором дочь делает ей перевязку, и отметила, что девочка очаровала доктора и медсестёр.

5 июня, 23:16

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Изуродованная болезнью экс-жена Аршавина рассказала о проблемах с ногами. Видео © Instagram / arshavina_alisia__mb

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась на серьёзные проблемы с ногами. Этим она поделилась в "Инстаграме". Женщина выложила в соцсети видео, на котором её дочь под присмотром медика делает ей перевязку ног.

"Моя розочка. Ничего не боится, особенно если надо помочь маме. Уверенно едет с мамой на перевязки. Видя, что мама очень болеет, не только общее состояние, лицо, но и ноги. Проявила всю заботу и ответственно подошла к перевязке", — написала Казьмина.

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Женщина сообщила, что дочь очаровала доктора и медсестёр. Также экс-супруга Аршавина пообещала, что обязательно выздоровеет. При этом в комментариях под видео Казьмина поведала, что произошло с её ногами. Она пояснила, что аутоиммунный процесс превратил пролежни, образовавшиеся на ногах после комы, в язвы.

"Наступил регресс, когда уже почти вылечили, на одной ноге лопнула новая кожа, откатились обратно", — написала Алиса.

В апреле Казьмина уже признавалась, что больше не может ходить. Однако позже она уточнила, что ходит через адскую боль.

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Ранее руководитель клиники эстетической медицины New Mama’s clinic Маргарита Мозалёва рассказала Лайфу, что вторичная инфекция Аршавиной приведёт к летальному исходу. Напомним, Алисе пришлось бороться ещё и с тяжёлым аутоиммунным некрозом, который разъедал её лицо. Затем она попала в клинику с острым панкреатитом, из-за чего её пришлось ввести в искусственную кому. А после у неё диагностировали коронавирус с осложнением.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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