"Пролежни превратились в язвы": Изуродованная болезнью экс-жена Аршавина рассказала о проблемах с ногами
Алиса Казьмина выложила в "Инстаграме" видео, на котором дочь делает ей перевязку, и отметила, что девочка очаровала доктора и медсестёр.
Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb
Изуродованная болезнью экс-жена Аршавина рассказала о проблемах с ногами. Видео © Instagram / arshavina_alisia__mb
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась на серьёзные проблемы с ногами. Этим она поделилась в "Инстаграме". Женщина выложила в соцсети видео, на котором её дочь под присмотром медика делает ей перевязку ног.
"Моя розочка. Ничего не боится, особенно если надо помочь маме. Уверенно едет с мамой на перевязки. Видя, что мама очень болеет, не только общее состояние, лицо, но и ноги. Проявила всю заботу и ответственно подошла к перевязке", — написала Казьмина.
Женщина сообщила, что дочь очаровала доктора и медсестёр. Также экс-супруга Аршавина пообещала, что обязательно выздоровеет. При этом в комментариях под видео Казьмина поведала, что произошло с её ногами. Она пояснила, что аутоиммунный процесс превратил пролежни, образовавшиеся на ногах после комы, в язвы.
"Наступил регресс, когда уже почти вылечили, на одной ноге лопнула новая кожа, откатились обратно", — написала Алиса.
В апреле Казьмина уже признавалась, что больше не может ходить. Однако позже она уточнила, что ходит через адскую боль.
Ранее руководитель клиники эстетической медицины New Mama’s clinic Маргарита Мозалёва рассказала Лайфу, что вторичная инфекция Аршавиной приведёт к летальному исходу. Напомним, Алисе пришлось бороться ещё и с тяжёлым аутоиммунным некрозом, который разъедал её лицо. Затем она попала в клинику с острым панкреатитом, из-за чего её пришлось ввести в искусственную кому. А после у неё диагностировали коронавирус с осложнением.
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