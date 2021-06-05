Изуродованная болезнью экс-жена Аршавина рассказала о проблемах с ногами. Видео © Instagram / arshavina_alisia__mb

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась на серьёзные проблемы с ногами. Этим она поделилась в "Инстаграме". Женщина выложила в соцсети видео, на котором её дочь под присмотром медика делает ей перевязку ног.

"Моя розочка. Ничего не боится, особенно если надо помочь маме. Уверенно едет с мамой на перевязки. Видя, что мама очень болеет, не только общее состояние, лицо, но и ноги. Проявила всю заботу и ответственно подошла к перевязке", — написала Казьмина.

Женщина сообщила, что дочь очаровала доктора и медсестёр. Также экс-супруга Аршавина пообещала, что обязательно выздоровеет. При этом в комментариях под видео Казьмина поведала, что произошло с её ногами. Она пояснила, что аутоиммунный процесс превратил пролежни, образовавшиеся на ногах после комы, в язвы.

"Наступил регресс, когда уже почти вылечили, на одной ноге лопнула новая кожа, откатились обратно", — написала Алиса.