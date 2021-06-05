"Дайте мне время": Поклонники Бородиной увидели в её странной публикации намёк на развод с мужем
При этом некоторые фанаты призвали звезду не горячиться и попытаться сохранить семью, на что та ответила: "Есть вещи, которые невозможно простить".
Фото © Instagram / borodylia
Поклонники популярной российской телеведущей Ксении Бородиной заговорили о её разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым. Поводом стала весьма странная запись женщины в "Инстаграме", после которой подписчики забили тревогу, предрекая скорое расставание пары.
"Пишу и стираю. Не знаю пока, что вам сказать. Дайте мне время", — написала телеведущая в сториз.
Фанаты Бородиной тут же подумали, что речь идёт о её личной жизни и о том, что звезда якобы думает о расставании с мужем. При этом и сам Омаров подогрел эти слухи, оставив на своей странице запись: "Скажи как есть".
Отметим, что слухи о разводе Бородиной с Омаровым ходят не первый месяц. Пара перестала выкладывать совместные фотографии, она также не появляется на публике. Поклонники Бородиной решили не оставаться в стороне. Одна из подписчиц оставила сообщение под одним из постов телеведущей, в котором призвала её не делать опрометчивых шагов и постараться сохранить семью.
"Есть вещи, которые невозможно простить", — ответила на это Бородина.
Бородина рассказала о принятии себя, выложив фото с длинными ногами, но одна деталь раскрыла её ложь
Ранее Лайф писал о том, что муж Бородиной призвал женщин прощать измены мужчин, потому что их "такими создал Бог".
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