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"Дайте мне время": Поклонники Бородиной увидели в её странной публикации намёк на развод с мужем

При этом некоторые фанаты призвали звезду не горячиться и попытаться сохранить семью, на что та ответила: "Есть вещи, которые невозможно простить".

5 июня, 22:23
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/borodylia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">borodylia</a></p>

Фото © Instagram / borodylia

Поклонники популярной российской телеведущей Ксении Бородиной заговорили о её разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым. Поводом стала весьма странная запись женщины в "Инстаграме", после которой подписчики забили тревогу, предрекая скорое расставание пары.

"Пишу и стираю. Не знаю пока, что вам сказать. Дайте мне время", — написала телеведущая в сториз.

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Фанаты Бородиной тут же подумали, что речь идёт о её личной жизни и о том, что звезда якобы думает о расставании с мужем. При этом и сам Омаров подогрел эти слухи, оставив на своей странице запись: "Скажи как есть".

Отметим, что слухи о разводе Бородиной с Омаровым ходят не первый месяц. Пара перестала выкладывать совместные фотографии, она также не появляется на публике. Поклонники Бородиной решили не оставаться в стороне. Одна из подписчиц оставила сообщение под одним из постов телеведущей, в котором призвала её не делать опрометчивых шагов и постараться сохранить семью.

"Есть вещи, которые невозможно простить", — ответила на это Бородина.

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Ранее Лайф писал о том, что муж Бородиной призвал женщин прощать измены мужчин, потому что их "такими создал Бог".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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