"Самый опасный преступник": Ивлееву второй раз за два дня остановили сотрудники ДПС
Это произошло после вручения премии Муз-ТВ. На самой церемонии блогерша также оказалась в центре внимания, когда рухнула на красной дорожке.
Кадр из видео © Instagram / _agentgirl_
Известную российскую блогершу и телеведущую Настю Ивлееву в очередной раз остановили сотрудники ДПС. Это произошло в Москве, когда девушка ехала со своим супругом, рэпером Элджеем, после церемонии вручения премии Муз-ТВ. Об этом сама Ивлеева рассказала на своей странице в "Инстаграме".
"Ну что, друзья, праздник продолжается! Одна премия закончилась, вторая начинается. Сейчас уважаемые сотрудники ДПС второй раз за два дня повезут меня писать в баночку. Супер, дорогие друзья! Больше нечего делать в этой стране. Я как раз хочу писать. Я же самый опасный преступник", — сказала блогерша.
После этого Ивлеева показала, что ей предложили пройти медосвидетельствование на месте и подуть в трубочку алкотестера, на что она согласилась. В итоге прибор показал, что в организме звезды нет алкоголя и она ехала за рулём трезвой. Также блогерша опубликовала видео, на котором позирует с Элджеем. Сначала пара стоит на фоне машин ДПС, а после внезапно уже лежит на земле.
Примечательно, что на самом вручении премии с Ивлеевой также произошёл инцидент. Девушка в эффектном образе и на высоких каблуках упала на красной дорожке. Кроме того, на саму церемонию она прибыла на "ламборгини", который был помещён на эвакуатор.
Ивлеева упала на вручении премии Муз-ТВ. Видео © Instagram / _agentgirl_
Ранее Лайф писал, что собравшая 440 штрафов "мастер парковки" Ивлеева приехала за эвакуированным "ламборгини". Перед этим Дептранс Москвы потроллил её, обратившись к девушке в своём официальном телеграм-канале.
Напомним, проблемы с авто у блогерши случаются часто. В марте Ивлееву поймали без прав за рулём, но, правда, отпустили. В начале апреля она пожаловалась, что лишилась любимого "ламборгини": инспекторы насчитали у Насти около 200 нарушений всего за три месяца и забрали авто на штрафстоянку. Несколькими днями позже Ивлеева снова попала в поле зрения ГИБДД.
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