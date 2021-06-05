Ивлееву второй раз за два дня остановили сотрудники ДПС. Видео © Instagram / _agentgirl_

Известную российскую блогершу и телеведущую Настю Ивлееву в очередной раз остановили сотрудники ДПС. Это произошло в Москве, когда девушка ехала со своим супругом, рэпером Элджеем, после церемонии вручения премии Муз-ТВ. Об этом сама Ивлеева рассказала на своей странице в "Инстаграме".

"Ну что, друзья, праздник продолжается! Одна премия закончилась, вторая начинается. Сейчас уважаемые сотрудники ДПС второй раз за два дня повезут меня писать в баночку. Супер, дорогие друзья! Больше нечего делать в этой стране. Я как раз хочу писать. Я же самый опасный преступник", — сказала блогерша.

Ивлееву второй раз за два дня остановили сотрудники ДПС. Видео © Instagram / _agentgirl_

После этого Ивлеева показала, что ей предложили пройти медосвидетельствование на месте и подуть в трубочку алкотестера, на что она согласилась. В итоге прибор показал, что в организме звезды нет алкоголя и она ехала за рулём трезвой. Также блогерша опубликовала видео, на котором позирует с Элджеем. Сначала пара стоит на фоне машин ДПС, а после внезапно уже лежит на земле.

Примечательно, что на самом вручении премии с Ивлеевой также произошёл инцидент. Девушка в эффектном образе и на высоких каблуках упала на красной дорожке. Кроме того, на саму церемонию она прибыла на "ламборгини", который был помещён на эвакуатор.