"Подул в трубочку, и там были нули": Элджей в новом треке спел "правду" о его задержании полицией
Певец отметил, что ему удалось быстро "прыгнуть в заголовки" и это будет хорошей промоакцией для новых песен.
Фото © Instagram / sayonaraboy
Российский рэпер Элджей решил прокомментировать своё задержание за вождение в нетрезвом виде выпуском новой песни. Трек исполнителя получил название "Первая полоса". Короткий клип размещён на его YouTube-канале.
"Первая полоса, так легко на тебя попасть. Пали, как ловко прыгаю в заголовки, а всего лишь стоило не сделать остановку. Они не знали, что я просто угораю", — поёт Элджей.
В названии клипа говорится, что это "вся правда о задержании". Он поёт, что журналисты "нашли все его адреса" и всё это будет неплохой промоакцией для нового трека. Также есть строчка, что рэпер "подул в трубочку, а там были нули".
Напомним, что автомобиль BMW i8, принадлежащий Элджею, правоохранители остановили после того, как иномарка на огромной скорости пролетела мимо поста ДПС по проспекту Маршала Жукова в сторону Подмосковья. После этого Элджей якобы пытался решить вопрос с помощью взятки, предложив "вознаграждение" в размере 300 тысяч рублей, затем увеличив его до полумиллиона, а позже — до 700 тысяч.
У рэпера отобрали водительское удостоверение и составили протокол. Предположительно, управлял спорткаром Элджей, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Но менеджер рэпера Владислав уверяет, что это не так.
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