Новый штамм коронавируса собрал в себе опасные стороны британского и индийского
Именно его появлением власти объясняют резкий подъём заболеваемости CoViD-19 во Вьетнаме. Он более заразный и легче передаётся.
Фото © ТАСС / Marcus Brandt
Во Вьетнаме Министерство здравоохранения сообщило о выявлении нового штамма коронавируса. По предварительным данным, он объединяет в себе мутации, присущие и британскому варианту, и индийскому.
Как сообщает VnExpress, министр Нгуен Тхань Лонг рассказал о повышенной заразности нового штамма, его лёгкой передаче по воздуху. Именно в этом видят причину быстрого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Новая волна там началась в конце апреля.
Нужно отметить, что в последнее время сообщения о новых вариантах коронавируса приходят всё чаще. Так, всего несколько дней назад исследователи из Университета Сан-Паулу выявили ещё один штамм и заявили, что он быстро распространяется в Бразилии.
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