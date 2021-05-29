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Новый штамм коронавируса собрал в себе опасные стороны британского и индийского

Именно его появлением власти объясняют резкий подъём заболеваемости CoViD-19 во Вьетнаме. Он более заразный и легче передаётся.

29 мая, 04:55
<p>Фото © ТАСС / Marcus Brandt</p>

Фото © ТАСС / Marcus Brandt

Во Вьетнаме Министерство здравоохранения сообщило о выявлении нового штамма коронавируса. По предварительным данным, он объединяет в себе мутации, присущие и британскому варианту, и индийскому.

Как сообщает VnExpress, министр Нгуен Тхань Лонг рассказал о повышенной заразности нового штамма, его лёгкой передаче по воздуху. Именно в этом видят причину быстрого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Новая волна там началась в конце апреля.

Статистика ВОЗ: Число умерших от CoViD-19 в мире превысило отметку 3,5 миллиона

Статистика ВОЗ: Число умерших от CoViD-19 в мире превысило отметку 3,5 миллиона

Нужно отметить, что в последнее время сообщения о новых вариантах коронавируса приходят всё чаще. Так, всего несколько дней назад исследователи из Университета Сан-Паулу выявили ещё один штамм и заявили, что он быстро распространяется в Бразилии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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