Новый штамм коронавируса собрал в себе опасные стороны британского и индийского

Во Вьетнаме Министерство здравоохранения сообщило о выявлении нового штамма коронавируса. По предварительным данным, он объединяет в себе мутации, присущие и британскому варианту, и индийскому.

Как сообщает VnExpress, министр Нгуен Тхань Лонг рассказал о повышенной заразности нового штамма, его лёгкой передаче по воздуху. Именно в этом видят причину быстрого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Новая волна там началась в конце апреля.