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Распространяется стремительно: В Бразилии учёные выявили новую разновидность коронавируса

Местные специалисты признаются, что очень беспокоятся из-за её появления.

26 мая, 00:48

Фото © Pixabay

Исследователи Университета Сан-Паулу выявили новую разновидность коронавируса и заявили, что она быстро распространяется в Бразилии. Об этом сообщает Globo, ссылаясь на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.

"Вариант P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре. Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно", — подчёркивает издание.

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Как уточняется, новый вариант Р4 имеет общее происхождение с "бразильскими" штаммами Р1 и Р2 и распространённым на Филиппинах Р3 — все они относятся к линии B.1.1.28. Специалисты считают, что признать сейчас наличие нового варианта ковида в стране крайне важно, так как он стремительно распространяется в регионе и уже обнаружен в девяти муниципалитетах Сан-Паулу.

"Он распространяется в среде, где преобладает P1 и "британский" вариант, но нас очень беспокоит его быстрое распространение", — уточняют эксперты.

Всего в Бразилии зафиксировали 16 195 981 случай CoViD-19, умерло 452 224 пациента.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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