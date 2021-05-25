Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Индии сразу три вида плесени обнаружили у пациента после коронавируса

Лечивший мужчину врач признался, что впервые увидел у человека жёлтый грибок. Как правило, он встречается у рептилий.

25 мая, 00:29
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

В индийском штате Уттар-Прадеш врачи впервые нашли сразу три вида грибковой плесени у человека: жёлтый, чёрный и белый. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на одного из врачей.

Как отметил доктор Тяги, пациент после двух месяцев лечения от CoViD-19 пошёл на поправку. Однако у него начались осложнения: опухла одна сторона лица, появились кровотечения из носа и обнаружилась кровь в моче. После госпитализации было подтверждено наличие грибковой инфекции.

"Носовые пазухи 45-летнего пациента были нормальными при компьютерной томографии, но после выполнения эндоскопии мы узнали, что он заразился тремя типами грибка (чёрным, белым и жёлтым). Жёлтый обычно встречается у рептилий. Я впервые обнаружил это в человеке", сообщил отоларинголог Тяги.

В столице Индии выявили почти 200 пострадавших от "чёрной плесени"

В столице Индии выявили почти 200 пострадавших от "чёрной плесени"

По данным медика, симптомами Mucor septicus (жёлтого гриба) являются вялость, снижение или потеря аппетита и потеря веса. Со временем появляются нагноение, медленное заживление ран и некроз тканей.

Уточняется, что грибковые заболевания развиваются при близком контакте со спорами, а также после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Опаснее всего данный недуг для больных диабетом и людей со сниженным иммунитетом.

Врачи из Индии, где бушует коронавирус, назвали новые симптомы, которые ни за что нельзя упускать

Врачи из Индии, где бушует коронавирус, назвали новые симптомы, которые ни за что нельзя упускать

Напомним, на фоне критической ситуации с коронавирусом Индию охватила новая проблема — эпидемия мукормикоза — грибкового заболевания, известного как "чёрная плесень". По последним данным, число заражённых приблизилось к девяти тысячам.

Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последние недели буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших ковидом уже несколько раз достигал отметки в 400 тысяч человек. Умирает при этом ежедневно почти четыре тысячи. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Риски не являются чрезмерными": Вирусолог счёл разумной идею возобновить рейсы на популярные турецкие курорты

вчера в 16:50

Число заражённых "чёрной плесенью" в Индии приблизилось к девяти тысячам

23 мая, 10:56

Россиянина Фирсова приговорили в США к 2,5 года заключения за киберпреступления

сегодня в 01:39

Глава Еврокомиссии: Россия и ЕС остаются важными торговыми партнёрами, несмотря на проблемы

сегодня в 01:33

Во Владивостоке 15-летний подросток утонул во время дайвинга

сегодня в 01:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1