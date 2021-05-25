В Индии сразу три вида плесени обнаружили у пациента после коронавируса

В индийском штате Уттар-Прадеш врачи впервые нашли сразу три вида грибковой плесени у человека: жёлтый, чёрный и белый. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на одного из врачей.

Как отметил доктор Тяги, пациент после двух месяцев лечения от CoViD-19 пошёл на поправку. Однако у него начались осложнения: опухла одна сторона лица, появились кровотечения из носа и обнаружилась кровь в моче. После госпитализации было подтверждено наличие грибковой инфекции.

"Носовые пазухи 45-летнего пациента были нормальными при компьютерной томографии, но после выполнения эндоскопии мы узнали, что он заразился тремя типами грибка (чёрным, белым и жёлтым). Жёлтый обычно встречается у рептилий. Я впервые обнаружил это в человеке", — сообщил отоларинголог Тяги.

По данным медика, симптомами Mucor septicus (жёлтого гриба) являются вялость, снижение или потеря аппетита и потеря веса. Со временем появляются нагноение, медленное заживление ран и некроз тканей.

Уточняется, что грибковые заболевания развиваются при близком контакте со спорами, а также после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Опаснее всего данный недуг для больных диабетом и людей со сниженным иммунитетом.