В столице Индии выявили почти 200 пострадавших от "чёрной плесени"

В индийском городе Нью-Дели около 200 человек заразилось мукоромикозом, известным также как "чёрная плесень". Об этом сообщил министр здравоохранения столичного округа Дели Сатьендар Джайн в ходе пресс-конференции.

Visited Rajiv Gandhi Hospital & met with patients. Patients are well satisfied with the facilities being provided here.



Also, to combat Black fungus, dedicated wards have been prepared here. These will be made operational in the coming days. pic.twitter.com/LGwmejnEp4 — Satyendar Jain (@SatyendarJain) May 22, 2021

"В городе уже зарегистрировано 197 случаев заболевания "чёрной плесенью". Ранее за год сообщалось о 30–50 таких случаях, теперь число выросло довольно сильно. Примерно 8–10 частных клиник, а также три государственные больницы лечат пациентов с чёрным грибком", — рассказал министр.

По словам Джайна, на всей территории страны медицинским специалистам не хватает препаратов против мукоромикоза. В частности, он упомянул амфотерицин B.