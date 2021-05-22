В столице Индии выявили почти 200 пострадавших от "чёрной плесени"
Медицинским специалистам не хватает нужных препаратов для борьбы с инфекцией. Больных лечат и в государственных больницах, и в частных клиниках.
Фото © twitter@SatyendarJain
В индийском городе Нью-Дели около 200 человек заразилось мукоромикозом, известным также как "чёрная плесень". Об этом сообщил министр здравоохранения столичного округа Дели Сатьендар Джайн в ходе пресс-конференции.
Visited Rajiv Gandhi Hospital & met with patients. Patients are well satisfied with the facilities being provided here.— Satyendar Jain (@SatyendarJain) May 22, 2021
Also, to combat Black fungus, dedicated wards have been prepared here. These will be made operational in the coming days. pic.twitter.com/LGwmejnEp4
"В городе уже зарегистрировано 197 случаев заболевания "чёрной плесенью". Ранее за год сообщалось о 30–50 таких случаях, теперь число выросло довольно сильно. Примерно 8–10 частных клиник, а также три государственные больницы лечат пациентов с чёрным грибком", — рассказал министр.
По словам Джайна, на всей территории страны медицинским специалистам не хватает препаратов против мукоромикоза. В частности, он упомянул амфотерицин B.
Напомним, что ранее об эпидемии "чёрной плесени" заявили в индийских штатах Раджастан и Телангана. Число пациентов превысило 100. Заболевание назвали последствием ковида.
Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последние недели буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших уже несколько раз достигал отметки в 400 тысяч человек. Умирает при этом ежедневно почти четыре тысячи человек. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах.
Комментариев: 0