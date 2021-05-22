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В столице Индии выявили почти 200 пострадавших от "чёрной плесени"

Медицинским специалистам не хватает нужных препаратов для борьбы с инфекцией. Больных лечат и в государственных больницах, и в частных клиниках.

22 мая, 14:52

Фото © twitter@SatyendarJain

В индийском городе Нью-Дели около 200 человек заразилось мукоромикозом, известным также как "чёрная плесень". Об этом сообщил министр здравоохранения столичного округа Дели Сатьендар Джайн в ходе пресс-конференции.

"В городе уже зарегистрировано 197 случаев заболевания "чёрной плесенью". Ранее за год сообщалось о 30–50 таких случаях, теперь число выросло довольно сильно. Примерно 8–10 частных клиник, а также три государственные больницы лечат пациентов с чёрным грибком", — рассказал министр.

По словам Джайна, на всей территории страны медицинским специалистам не хватает препаратов против мукоромикоза. В частности, он упомянул амфотерицин B.

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Напомним, что ранее об эпидемии "чёрной плесени" заявили в индийских штатах Раджастан и Телангана. Число пациентов превысило 100. Заболевание назвали последствием ковида.

Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последние недели буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших уже несколько раз достигал отметки в 400 тысяч человек. Умирает при этом ежедневно почти четыре тысячи человек. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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