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В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил коллеге прямо в голову

Девушка решила, что в руках у мужчины зажигалка, а тот поспешил её разубедить. Пострадавшую доставили в отделение нейрохирургии.

22 мая, 14:44

В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в подругу, не проверив наличие патрона. Видео © LIFE

В Москве мужчина случайно выстрелил в голову своей подруге из сигнального пистолета, попытавшись взять её на испуг. Об этом Лайфу сообщил источник.

Они оба работают тренерами по фигурному катанию в спортивной школе № 2 района Медведково в течение четырёх лет. При этом их связывали не только рабочие, но и романтические отношения.

Мужчина пригласил свою пассию обсудить последний звонок в школе, а их общая подруга была поблизости и тоже приехала на встречу. Девушки не могли понять, почему у их товарища, который к моменту рандеву уже немножко пригубил спиртного, рядом с бутылкой пива лежит пистолет, и поинтересовались, не зажигалка ли это. Мужчина, по словам нашего собеседника, заявил, что ходить с оружием вынуждают нынешние времена, и решил проверить, насколько дамы пугливы.

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Общая подруга отвела руку мужчины, когда он поднёс к ней пистолет, а пассия заявила, что не боится. Прозвучал хлопок, а на лбу у возлюбленной появилось чёрное пятно. Подруга пострадавшей решила звонить в скорую, на что мужчина сообщил, что в этом нет необходимости.

Тем временем на улицу вышла его соседка, которая, увидев всё произошедшее, попросила обязательно вызвать скорую и полицию. С её слов, мужчина кошмарил весь подъезд, буянил, нападал на детей, но ему всё сходило с рук. Нападавший, в свою очередь, заверил, что и в этот раз решит вопрос.

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Пострадавшую женщину доставили в отделение нейрохирургии, но её жизни ничего не угрожает.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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