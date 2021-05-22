Мясников выступил за обязательную вакцинацию, но при одном условии

Доктор и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале назвал оправданным введение ограничений для непривитых россиян, поскольку считает эту процедуру гражданской обязанностью.

"Вакцинация — не индивидуальное дело человека. Это его гражданская обязанность, его личный вклад в коллективный иммунитет", — подчеркнул Мясников.

По словам специалиста, применение мер в отношении детей, которые не проходят обязательную вакцинацию согласно календарю прививок без какой-либо серьёзной причины, также оправданно. В качестве примера врач выделил отказ в выдаче школьного аттестата и запрет на поступление в вузы.

Мясников объяснил, что у людей нет морального права делать вакцинацию от ковида строго обязательной процедурой, поскольку нет ни одного препарата от инфекции, который прошёл многолетние испытания. Но введение ограничительных мер в отношении невакцинированных, как считает врач, в целом оправданно.

"Маски, запрет на посещение театров, кафе, других публичных мест, поездок, заселение в гостиницы. Кому всё это смертельно надоело — пусть делают вакцины. Кто переболел — пусть озаботится справкой. Да. Это реальная дискриминация по иммунологическому принципу. Ну, вот такие времена, что делать... Или мы все так и будем биться в ограничениях? Если не будет отмены ограничений для людей с антителами — не будет и стимула вакцинироваться", — объяснил свою позицию врач.