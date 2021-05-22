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В Краснодаре ищут педофила, который пытался напасть на 10-летнюю девочку в подъезде жилого дома

К счастью, школьница успела забежать домой, а мужчина после этого покинул подъезд, но попал на камеры видеонаблюдения.

22 мая, 14:03

На Кубани ищут педофила, который пытался напасть на десятилетнюю девочку в подъезде жилого дома. Видео © LIFE

В Краснодаре полиция проводит проверку после того, как в социальных сетях появилась информация о педофиле, который пытался напасть на десятилетнюю девочку в подъезде одного из жилых домов. Правоохранители устанавливают личность и мотивы мужчины. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Как рассказала Лайфу мама школьницы, чуть не ставшей жертвой злоумышленника, инцидент произошёл 21 мая. Девочка возвращалась домой после школы и прогулки с подругой. Когда она стала набирать номер квартиры на домофоне, её догнал мужчина и захотел вместе с ней зайти в подъезд. Однако малышка была проинструктирована по поводу подобного случая и осталась на улице. Спустя некоторое время она вновь стала набирать номер квартиры, чтобы попасть домой.

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На кадрах с камер наблюдения видно, что, зайдя в подъезд, мужчина остаётся около двери. Он несколько раз подходит к лифтам и возвращается обратно. Когда в помещение вошла девочка, он как раз отошёл от двери. Школьница быстро поднимается по лестнице, и в определённый момент предполагаемый педофил начинает её преследовать. К счастью, девочка успела забежать в квартиру, а злоумышленник через какое-то время покинул подъезд. Стоит отметить, что иногда мужчина трогал свои половые органы.

Мама школьницы уточнила, что месяц назад в этом же подъезде произошло нападение на девочку восьми лет. В прошлый раз благодаря записям с камер видеонаблюдения и публикациям в соцсетях педофила удалось быстро найти.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске ищут педофилов, 19 лет назад надругавшихся над девочкой и убивших её. Отмечается, что от действий мужчин в период с 2001 по 2003 год могли пострадать и другие граждане. Вероятных жертв преступников призвали обратиться к следователям.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Илья Ущеко

Илья Ущеко

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