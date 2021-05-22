Две малолетние девочки погибли при пожаре в подмосковных Мытищах
Малышкам было всего пять и семь лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Фото © VK / ГСУ СКР по Московской области
Два несовершеннолетних ребёнка стали жертвами пожара в многоквартирном доме в подмосковных Мытищах. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по региону.
"После локализации пожара были обнаружены тела двух несовершеннолетних девочек пяти и семи лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам", — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 22 мая, в доме, расположенном на Лётной улице. После тушения огня спасатели нашли останки девочек. Что стало причиной пожара и где находились близкие погибших детей, пока не известно. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии. В частности, будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
Ранее Лайф рассказывал, как в Электростали две пьяные женщины выпрыгнули с девятого этажа, спасаясь от пожара, и выжили. Россиянки пытались укрыться на балконе, но вскоре огонь добрался и туда. С травмами средней степени тяжести пострадавшие были госпитализированы.
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