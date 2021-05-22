Две малолетние девочки погибли при пожаре в подмосковных Мытищах

Два несовершеннолетних ребёнка стали жертвами пожара в многоквартирном доме в подмосковных Мытищах. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по региону.

"После локализации пожара были обнаружены тела двух несовершеннолетних девочек пяти и семи лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам", — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 22 мая, в доме, расположенном на Лётной улице. После тушения огня спасатели нашли останки девочек. Что стало причиной пожара и где находились близкие погибших детей, пока не известно. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии. В частности, будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.