"Американцам надо сохранить лицо": В Совфеде оценили санкции США по "Северному потоку — 2"

Введение очередных санкций в отношении российских компаний — это стремление сохранить лицо после неудачи в деле блокировки строительства "Северного потока — 2". Таким мнением с РИА "Новости" поделился первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Американцам надо как-то сохранить лицо, раз уже не смогли ударить по-крупному. Они понимают, что эти санкции не смертельны для нас. Вот они укусили, именно как отступить красиво, не более того", — объяснил сенатор.