"Американцам надо сохранить лицо": В Совфеде оценили санкции США по "Северному потоку — 2"
Новые рестрикции не смертельны для России, а Вашингтон не мог оставить без ответа успехи газового проекта.
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Введение очередных санкций в отношении российских компаний — это стремление сохранить лицо после неудачи в деле блокировки строительства "Северного потока — 2". Таким мнением с РИА "Новости" поделился первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Американцам надо как-то сохранить лицо, раз уже не смогли ударить по-крупному. Они понимают, что эти санкции не смертельны для нас. Вот они укусили, именно как отступить красиво, не более того", — объяснил сенатор.
В Совфеде не удивлены требованию американских сенаторов оставить санкции против "Северного потока – 2"
Напомним, что Соединённые Штаты ввели новые санкции, связанные с "Северным потоком — 2". Они касаются занятых в проекте российских судов, а также нескольких компаний.
Нужно отметить, что эти санкции не стали неожиданными — их ранее анонсировали западные СМИ. Вместе с тем Вашингтон решил не вводить более значимые ограничения — против оператора "Северного потока — 2". В Белом доме признали, что уже не могут помешать завершению строительства газопровода. При этом Лайф рассказывал, что в Сенат США внесён проект закона, обязывающий к санкциям против "Северного потока — 2". Его инициаторы считают, что отказ Вашингтона вводить новые рестрикции "грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене".
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