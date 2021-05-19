Опубликован список российских судов и компаний, которые могут попасть под санкции из-за "Северного потока – 2"

Американский Госдепартамент намерен ввести санкции против четырёх российских судов из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в докладе, который Госдеп регулярно предоставляет конгрессу в связи со строительством трубопровода. Документ на своей странице в "Твиттере" опубликовала журналист телеканала CBS Ина Руффини.