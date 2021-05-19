Опубликован список российских судов и компаний, которые могут попасть под санкции из-за "Северного потока – 2"
В перечне восемь наименований: четыре организации и четыре корабля.
Судно-трубоукладчик "Академик Черский". Фото © MarineTraffic / Aleksandr_VB
Американский Госдепартамент намерен ввести санкции против четырёх российских судов из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в докладе, который Госдеп регулярно предоставляет конгрессу в связи со строительством трубопровода. Документ на своей странице в "Твиттере" опубликовала журналист телеканала CBS Ина Руффини.
Согласно докладу, под ограничительные меры могут попасть суда "Академик Черский", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Юрий Топчев", а также четыре организации: "Коксохимтранс", "Мортранссервис", Федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.
Ранее агентство Bloomberg писало о том, что США не будут вводить новые санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2" — компании Nord Stream 2 AG. По данным издания, об этом Госдеп заявил в докладе конгрессу. Впервые о таком повороте событий сообщил портал Axios, заметив, что США не хотят подвергать угрозе свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.
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