Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Опубликован список российских судов и компаний, которые могут попасть под санкции из-за "Северного потока – 2"

В перечне восемь наименований: четыре организации и четыре корабля.

19 мая, 22:01
<p>Судно-трубоукладчик "Академик Черский". Фото © <a href="https://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:899194/ships" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MarineTraffic</a> / Aleksandr_VB</p>

Судно-трубоукладчик "Академик Черский". Фото © MarineTraffic / Aleksandr_VB

Американский Госдепартамент намерен ввести санкции против четырёх российских судов из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в докладе, который Госдеп регулярно предоставляет конгрессу в связи со строительством трубопровода. Документ на своей странице в "Твиттере" опубликовала журналист телеканала CBS Ина Руффини.

Согласно докладу, под ограничительные меры могут попасть суда "Академик Черский", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Юрий Топчев", а также четыре организации: "Коксохимтранс", "Мортранссервис", Федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

На фоне новостей об отмене санкций в США напомнили о намерениях остановить "Северный поток – 2"

На фоне новостей об отмене санкций в США напомнили о намерениях остановить "Северный поток – 2"

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что США не будут вводить новые санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2" — компании Nord Stream 2 AG. По данным издания, об этом Госдеп заявил в докладе конгрессу. Впервые о таком повороте событий сообщил портал Axios, заметив, что США не хотят подвергать угрозе свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мужчина средь бела дня попытался похитить 11-летнюю девочку, но она дала отпор

сегодня в 03:47

Блинкен подтвердил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 в интересах США

вчера в 22:08

Счётная палата увидела риски для нацбезопасности из-за импорта стратегических видов сырья

сегодня в 01:20

Умер бывший глава Пермской области Геннадий Игумнов

сегодня в 05:47

В Центробанке раскрыли, как будет выглядеть новая сторублёвая банкнота

сегодня в 05:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1