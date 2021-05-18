СМИ: Администрация Байдена планирует отказаться от санкций против "Северного потока – 2"

Администрация президента США Джо Байдена планирует отказаться от санкций против газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на два информированных источника.

"Высокопоставленные чиновники Байдена решили, что единственный способ потенциально остановить проект, который завершён на 95%, — это ввести санкции против немецких конечных потребителей газа", — сказано в материале.

Однако, по данным неназванных источников, в Вашингтоне не хотят ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в завершении строительства газопровода.

Госдепартамент намерен отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream 2 и его генерального директора Маттиаса Варнига. При этом подчёркивается, что подобные исключения могут быть отменены в любой момент.

В материале говорится, что фактически это решение означает неприменение санкционной политики в отношении компании, отвечающей за проект, однако сохраняются ограничения к судам, участвующим в прокладке газопровода.