СМИ: Администрация Байдена планирует отказаться от санкций против "Северного потока – 2"
В Вашингтоне не хотят ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в завершении строительства.
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Администрация президента США Джо Байдена планирует отказаться от санкций против газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на два информированных источника.
"Высокопоставленные чиновники Байдена решили, что единственный способ потенциально остановить проект, который завершён на 95%, — это ввести санкции против немецких конечных потребителей газа", — сказано в материале.
Однако, по данным неназванных источников, в Вашингтоне не хотят ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в завершении строительства газопровода.
Госдепартамент намерен отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream 2 и его генерального директора Маттиаса Варнига. При этом подчёркивается, что подобные исключения могут быть отменены в любой момент.
В материале говорится, что фактически это решение означает неприменение санкционной политики в отношении компании, отвечающей за проект, однако сохраняются ограничения к судам, участвующим в прокладке газопровода.
При этом Соединённые Штаты не меняют мнения и продолжают выступать против строительства "Северного потока – 2", считая его геополитическим проектом России, угрожающим европейской энергетической безопасности, а также Украине и восточному флангу союзников и партнёров НАТО.
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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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