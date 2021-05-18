В Германии назвали условие завершения строительства "Северного потока – 2"

Скорость завершения проекта газопровода "Северный поток – 2" на сегодняшний день зависит от его строителей. Об этом заявил глава Министерства экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. По его словам, нынешние проблемы кроются уже не в отсутствии необходимых разрешений. На данном этапе трубы проложены почти полностью, не хватает лишь небольшой части газопровода, поэтому скорость введения в эксплуатацию зависит лишь от того, насколько быстро будут действовать прокладчики, считает министр.