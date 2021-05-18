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В Германии назвали условие завершения строительства "Северного потока – 2"

По мнению немецкой стороны, всё зависит исключительно от скорости укладки труб, поскольку все бюрократические вопросы вокруг разрешения на строительство были улажены.

18 мая, 15:24

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Скорость завершения проекта газопровода "Северный поток – 2" на сегодняшний день зависит от его строителей. Об этом заявил глава Министерства экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. По его словам, нынешние проблемы кроются уже не в отсутствии необходимых разрешений. На данном этапе трубы проложены почти полностью, не хватает лишь небольшой части газопровода, поэтому скорость введения в эксплуатацию зависит лишь от того, насколько быстро будут действовать прокладчики, считает министр.

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"Вопрос завершения или незавершения строительства "Северного потока 2", очевидно, решится в течение ближайших 12 месяцев", — сказал Альтмайер, выступая на конференции "Потсдамские встречи".

Параллельно с эксплуатацией "Северного потока – 2" немецкая сторона предлагает гарантировать сохранение транзита газа через Украину. Альтмайер указал, что всё это время немецкое правительство успешно преодолевало возникшие при строительстве "все возможные эскалации". К консенсусу в Берлине призывают и теперь.

Новак уверен, что "Северный поток – 2" будет достроен

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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