Рада проголосовала за отставку трёх украинских министров

Верховная рада Украины проголосовала за отставку сразу трёх министров: экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и здравоохранения Максима Степанова. Соответствующие решения во вторник поддержали большинство депутатов на внеочередном заседании парламента.

Петрашко возглавлял министерство с 17 марта 2020 года, 14 мая чиновник подал прошение об отставке. Криклий также принял решение об уходе с поста 14 мая. Он был министром инфраструктуры с 29 августа 2019 года.