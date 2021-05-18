Рада проголосовала за отставку трёх украинских министров
По своему желанию с постов ушли главы министерств экономики и инфраструктуры, также пост оставит глава Минздрава.
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Верховная рада Украины проголосовала за отставку сразу трёх министров: экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и здравоохранения Максима Степанова. Соответствующие решения во вторник поддержали большинство депутатов на внеочередном заседании парламента.
Петрашко возглавлял министерство с 17 марта 2020 года, 14 мая чиновник подал прошение об отставке. Криклий также принял решение об уходе с поста 14 мая. Он был министром инфраструктуры с 29 августа 2019 года.
Глава Минздрава Максим Степанов не писал заявления об увольнении и намеревался и дальше оставаться на посту, чтобы "бороться за здоровье граждан".
Ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил о необходимости отставки мэра Владивостока. По его мнению, новым градоначальником должен стать управленец, который сможет изменить столицу Приморья к лучшему. В итоге Олег Гуменюк, возглавлявший город более двух лет, решил покинуть пост.
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