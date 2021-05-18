Космонавт Борисенко прокомментировал сообщения об НЛО над Америкой
Россиянин оказался большим скептиком, чем его американский коллега. По его словам, при спокойном обсуждении можно найти научное объяснение даже самым необычным явлениям.
Фото © ТАСС / Андрей Гордеев
Львиная доля тех явлений, которые люди принимают за НЛО, на деле оказывается привычными физическими явлениями под непривычным ракурсом, хотя часть из них в теории может являться испытаниями секретной техники. Такое заявление сделал российский космонавт Андрей Борисенко, комментируя заявление бывшего лётчика ВВС США Райана Грейвза в эфире шоу 60 Minutes.
Американец рассказал, что начиная с 2014 года его боевое звено не раз наблюдало над восточным побережьем Штатов загадочные объекты. Он допустил, что появление подобных объектов может иметь три объяснения: секретные технологии США, аппараты-шпионы России и Китая или сверхъестественные явления. Однако побывавший в космосе Борисенко оказался настроен более скептически.
"Наверное, какой-то шанс каких-то подобных явлений действительно имеет отношение к закрытым военным технологиям, но, скорее всего, в 99 случаев из 100 — это хорошо известные и понятные физические процессы, которые просто необычно выглядят", — приводит слова космонавта РИА "Новости".
Ранее экс-глава Национальной разведки США заявил, что у Америки и близко нет таких технологий, чтобы их авиация могла летать так же, как и заснятые лётчиками НЛО. По словам высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа, Пентагон в ближайшие месяцы подготовит и обнародует отчёт о неопознанных летающих объектах.
Комментариев: 0