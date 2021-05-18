Космонавт Борисенко прокомментировал сообщения об НЛО над Америкой

Львиная доля тех явлений, которые люди принимают за НЛО, на деле оказывается привычными физическими явлениями под непривычным ракурсом, хотя часть из них в теории может являться испытаниями секретной техники. Такое заявление сделал российский космонавт Андрей Борисенко, комментируя заявление бывшего лётчика ВВС США Райана Грейвза в эфире шоу 60 Minutes.

Американец рассказал, что начиная с 2014 года его боевое звено не раз наблюдало над восточным побережьем Штатов загадочные объекты. Он допустил, что появление подобных объектов может иметь три объяснения: секретные технологии США, аппараты-шпионы России и Китая или сверхъестественные явления. Однако побывавший в космосе Борисенко оказался настроен более скептически.

"Наверное, какой-то шанс каких-то подобных явлений действительно имеет отношение к закрытым военным технологиям, но, скорее всего, в 99 случаев из 100 — это хорошо известные и понятные физические процессы, которые просто необычно выглядят", — приводит слова космонавта РИА "Новости".