Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Космонавт Борисенко прокомментировал сообщения об НЛО над Америкой

Россиянин оказался большим скептиком, чем его американский коллега. По его словам, при спокойном обсуждении можно найти научное объяснение даже самым необычным явлениям.

18 мая, 15:11
<p>Фото © ТАСС / Андрей Гордеев</p>

Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Львиная доля тех явлений, которые люди принимают за НЛО, на деле оказывается привычными физическими явлениями под непривычным ракурсом, хотя часть из них в теории может являться испытаниями секретной техники. Такое заявление сделал российский космонавт Андрей Борисенко, комментируя заявление бывшего лётчика ВВС США Райана Грейвза в эфире шоу 60 Minutes.

"У нас нет таких технологий": Экс-глава Национальной разведки США — о снятых лётчиками НЛО

"У нас нет таких технологий": Экс-глава Национальной разведки США — о снятых лётчиками НЛО

Американец рассказал, что начиная с 2014 года его боевое звено не раз наблюдало над восточным побережьем Штатов загадочные объекты. Он допустил, что появление подобных объектов может иметь три объяснения: секретные технологии США, аппараты-шпионы России и Китая или сверхъестественные явления. Однако побывавший в космосе Борисенко оказался настроен более скептически.

В Бурятии засняли следы от гигантской инопланетной тарелки, но панику прекратил давно забытый факт

В Бурятии засняли следы от гигантской инопланетной тарелки, но панику прекратил давно забытый факт

"Наверное, какой-то шанс каких-то подобных явлений действительно имеет отношение к закрытым военным технологиям, но, скорее всего, в 99 случаев из 100 — это хорошо известные и понятные физические процессы, которые просто необычно выглядят", приводит слова космонавта РИА "Новости".

Ранее экс-глава Национальной разведки США заявил, что у Америки и близко нет таких технологий, чтобы их авиация могла летать так же, как и заснятые лётчиками НЛО. По словам высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа, Пентагон в ближайшие месяцы подготовит и обнародует отчёт о неопознанных летающих объектах.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Космонавт Борисенко: Присутствие женщин на борту благотворно влияет на экипаж

12 апреля, 15:55

В Бурятии засняли следы от гигантской инопланетной тарелки, но панику прекратил давно забытый факт

17 мая, 15:47

Взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от своих жертв $90 млн выкупа

вчера в 21:20

Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

сегодня в 00:08

ХАМАС опровергло сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1