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В ХМАО пенсионерке изуродовали лицо в салоне красоты

Следователи установили, что клиника не имела медицинской лицензии, а оборудование должным образом не стерилизовалось.

18 мая, 14:57
<p>Фото © <a href="https://hmao.sledcom.ru/news/item/1570791/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по ХМАО</a></p>

Фото © СУ СКР по ХМАО

В Сургуте 63-летняя женщина обратилась в косметологический салон для проведения омолаживающих процедур, однако в итоге получила изуродованное лицо. Теперь в этой истории предстоит разобраться следователям, возбудившим уголовное дело, сообщает Ura.ru.

Пенсионерка пришла в салон по улице Григория Кукуевицкого за процедурой биоревитализации и нитевым лифтингом лица, но результат вышел ужасным. При этом, как выяснилось позднее, клиника не имела лицензии на осуществление медицинской деятельности в области косметологии.

"Помещение салона не соответствует установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации стандартам оснащения, в том числе отсутствуют надлежащие условия для стерилизации медицинского оборудования", — уточнили в СК.

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Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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