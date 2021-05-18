В ХМАО пенсионерке изуродовали лицо в салоне красоты
Следователи установили, что клиника не имела медицинской лицензии, а оборудование должным образом не стерилизовалось.
Фото © СУ СКР по ХМАО
В Сургуте 63-летняя женщина обратилась в косметологический салон для проведения омолаживающих процедур, однако в итоге получила изуродованное лицо. Теперь в этой истории предстоит разобраться следователям, возбудившим уголовное дело, сообщает Ura.ru.
Пенсионерка пришла в салон по улице Григория Кукуевицкого за процедурой биоревитализации и нитевым лифтингом лица, но результат вышел ужасным. При этом, как выяснилось позднее, клиника не имела лицензии на осуществление медицинской деятельности в области косметологии.
"Помещение салона не соответствует установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации стандартам оснащения, в том числе отсутствуют надлежащие условия для стерилизации медицинского оборудования", — уточнили в СК.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Ранее Лайф рассказывал, что девушке с редкой болезнью провели пересадку кожи на носу, после чего она стала похожа на Буратино. Травля Лаудиан Фернандес началась ещё в школе и не закончилась даже в 42 года.
Комментариев: 0