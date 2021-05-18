В ХМАО пенсионерке изуродовали лицо в салоне красоты

В Сургуте 63-летняя женщина обратилась в косметологический салон для проведения омолаживающих процедур, однако в итоге получила изуродованное лицо. Теперь в этой истории предстоит разобраться следователям, возбудившим уголовное дело, сообщает Ura.ru.

Пенсионерка пришла в салон по улице Григория Кукуевицкого за процедурой биоревитализации и нитевым лифтингом лица, но результат вышел ужасным. При этом, как выяснилось позднее, клиника не имела лицензии на осуществление медицинской деятельности в области косметологии.

"Помещение салона не соответствует установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации стандартам оснащения, в том числе отсутствуют надлежащие условия для стерилизации медицинского оборудования", — уточнили в СК.