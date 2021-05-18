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Белоруссия уличила Польшу в изучении подходов к своим границам

В Минске отметили, что внимательно следят за всеми действиями западных соседей.

18 мая, 14:34
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Белоруссия обвинила Польшу в изучении подходов к своим границам и способах их пересечения. Такое заявление сделал госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"На территории Польши на брестском направлении отмечены действия подразделений специального назначения, которые занимались изучением подходов к государственной границе, её прохода. Оценка, разведка. Конечно, это всё не может не вызывать беспокойства", — приводит его слова БелТА.

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По словам Вольфовича, Белоруссия внимательно наблюдает за действиями своих западных соседей у государственных границ и анализирует их с целью выработки мер реагирования. В частности, речь идёт об усилении охраны на границе и контроля на пунктах пропуска.

Ранее Вооружённые силы Белоруссии заявляли о развитии военной инфраструктуры НАТО у границ республики.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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