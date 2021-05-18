Белоруссия уличила Польшу в изучении подходов к своим границам

Белоруссия обвинила Польшу в изучении подходов к своим границам и способах их пересечения. Такое заявление сделал госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"На территории Польши на брестском направлении отмечены действия подразделений специального назначения, которые занимались изучением подходов к государственной границе, её прохода. Оценка, разведка. Конечно, это всё не может не вызывать беспокойства", — приводит его слова БелТА.

По словам Вольфовича, Белоруссия внимательно наблюдает за действиями своих западных соседей у государственных границ и анализирует их с целью выработки мер реагирования. В частности, речь идёт об усилении охраны на границе и контроля на пунктах пропуска.